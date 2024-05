Alma Gêmea: saiba por onde anda o elenco mirim e teen da novela

Embora 'Alma Gêmea' esteja bem viva na memória dos noveleiros de plantão, a produção estreou em 2005. E de lá pra cá, muita coisa mudou, especialmente no que diz respeito ao elenco infantil e adolescente da novela. Confira por onde eles andam e como estão hoje em dia:

Davi Lucas

Intérprete de Terê em 'Alma Gêmea' e amigo inseparável de Serena (Priscila Fantin), o ator optou por mudar de carreira. Em 2016, ele participou de sua última novela, 'Êta Mundo Bom'. Hoje, é formado em psicologia e se dedica à produção de conteúdo nas redes sociais, focado em aconselhamento para boas práticas de disciplina e organização.

Davi Lucas, o Terê de 'Alma Gêmea' Imagem: Divulgação/Globo; Reprodução/Instagram

Cecilia Dassi

Os noveleiros que acompanhavam as produções no final dos anos 1990 e início dos 2000 lembram bem da atriz, uma das grandes promessas da Globo. A atriz estreou em 'Por Amor' e depois participou de outras novelas da casa, como 'Viver a Vida', 'O Beijo do Vampiro'.

Em 'Alma Gêmea', Cecília já era adolescente, com 15 anos, e fez a personagem Mirella. Hoje, aos 34, é formada em psicologia e utiliza as redes sociais para levar informações sobre o ramo em que atua.

Cecília Dassi, a Mirella de 'Alma Gêmea' Imagem: Divulgação/Globo; Reprodução/Instagram

Renan Ribeiro

O inconfundível cabelo ruivo do ator ficou marcado na teledramaturgia, especialmente na novela de Walcyr Carrasco, quando ele interpretava Carlito. Seu último trabalho na Globo foi em 'Gabriela', e agora Renan atua na comunicação após a formatura em publicidade. Em seu perfil, ele também se apresenta como cantor e compositor.

Renan Ribeiro, o Carlito de 'Alma Gêmea' Imagem: Divulgação/Globo; Reprodução/Instagram

Caroline Smith

Na novela de Walcyr Carrasco, a atriz interpretou Ritinha, filha de Kátia (Rita Guedes). Ainda na infância, ela participou de 'O Profeta' e 'Chocolate com Pimenta'. Ao deixar a carreira artística, Caroline optou por fazer faculdade de engenharia química, que era a mesma profissão de seu pai. Hoje ela leva uma vida fora dos holofotes e com perfil privado no Instagram.

Caroline Smith, a Ritinha de 'Alma Gêmea' Imagem: Divulgação/Globo; Reprodução/Instagram

Kayky Brito

Após o grande sucesso em 'Chocolate com Pimenta', o ator voltou a trabalhar com Walcyr Carrasco, agora interpretando o personagem Gumercindo de 'Alma Gêmea'. Kayky segue com a carreira artística e seu trabalho mais recente foi no filme 'Cedo Demais', disponível no streaming.

Kayky Brito, o Gumercindo de 'Alma Gêmea' Imagem: Divulgação/Globo; Reprodução/Instagram

Victor Cugula

O ator ficou conhecido no país todo como o Lucas de 'Mulheres Apaixonadas', mas o que muitos não se lembram é que ele interpretou José Aristides na infância em 'Alma Gêmea'. Victor chegou a explicar que não se adaptou à rotina artística, que teve impacto negativo nos estudos. Ele hoje compartilha a rotina fitness no Instagram e também investe na carreira como DJ.