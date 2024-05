Atriz analisa sucesso de 'Bridgerton': 'Desejo por romance não vai acabar'

A 3ª temporada de "Bridgerton" estreia na quinta-feira (16). Com novos protagonistas, a trama mostra o romance entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Para Splash, o elenco avalia por que a série faz tanto sucesso.

Ninguém quer ver o amor ir embora. As pessoas amam romances.

Claudia Jessie

Histórias de amor

Cada temporada de "Bridgerton" traz a história de um irmão. Na primeira, Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) se apaixona pelo Duke de Hastings, Simon Basset (Regé-Jean Page). Já na segunda, acompanhamos o triângulo amoroso entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e as irmãs Kate (Simone Ashley) e Edwina Sharma (Charithra Chandran).

Romances mantém o amor dos fãs pela série vivo. "Cada personagem tem uma história de amor completamente diferente. Temos sempre algo novo para contar, o que mantém a série interessante", afirma a atriz Hannah Dodd, que interpreta Francesca Bridgerton.

Passado também chama atenção. "Ser uma série de época contribui. As pessoas romantizam o passado. Temos essas histórias de amor, mas com um pano de fundo delicioso, com cavalos, carruagens, bailes e a rainha em festas com todos", opina Claudia Jessie, intérprete de Eloise Bridgerton.

É o romantismo de tudo isso. O desejo das pessoas por romance não vai acabar.

Claudia Jessie

"Personagem compartilhada"

Hannah Dodd assume o papel de Ruby Stokes como Francesca Bridgerton. A atriz deixou a série para focar em "Lockwood & Co", também da Netflix. "Eu não acho que consigo fazer uma versão melhor que a de Ruby. Eu estava nervosa e sou muito grata por compartilhá-la com Ruby, e é definitivamente isso que fizemos. Vamos compartilhar essa personagem, juntas", afirma Hannah.

Estou muito animada em me juntar a essa série tão popular e apenas grata por conhecer todos. Ainda parece bem ridículo para mim que estou aqui.

Hannah Dodd

Hannah Dodd é a nova atriz que interpreta Francesca Bridgerton Imagem: Liam Daniel/Netflix

Destaque na temporada, o enredo de Francesca passa a ser explorado com sua estreia na sociedade de Londres. "É emocionante ver Francesca andando pela sociedade e aprendendo sobre o que ela deseja nos relacionamentos e o que casamento significa para ela."

Personagem tem história que demanda maior linha temporal nas telas. No entanto, sua própria temporada ainda não foi confirmada. "É animador saber que as pessoas vão conhecer essa personagem um pouco mais. Para os fãs, ela é uma personagem misteriosa. Você não a conhece direito até que sua história seja contada", completa Hannah.

Dividia em duas partes. A segunda parte da terceira temporada de "Bridgerton" estreia no dia 13 de junho.