'Saudação' à mandioca na pornochanchada e truque: as curiosidades de Pereio

Paulo César Pereio morreu neste domingo (12) aos 83 anos. Carreira do ator reúne curiosidades entre o início do Cinema Novo e a participação em pornochanchadas.

Curiosidades da carreira de Pereio

Ator era conhecido por comportamento rebelde. Ele interpretou um caminhoneiro em "Iracema - Uma Transa Amazônica" sem contar aos diretores do filme que não sabia dirigir, "Ele se justificou: se eu avisasse, vocês não me aceitariam", contou Orlando Senna, codiretor do filme com Jorge Bodanzky, em reportagem divulgada por Claudio Leal na Folha de S. Paulo.

Pereio fez sucesso na pornochanchada. Um dos momentos mais lembrados aconteceu no filme "As Loucuras de um Sedutor" (1975), de Alcino Diniz. Em um dos diálogos, o personagem interpretado pelo ator afirmou que "a mandioca tem razões que a própria razão desconhece".

Artista trabalhou com Glauber Rocha, principal cineasta do Cinema Novo. Ele se destacou em "Terra em Transe" (1967) por uma cena em que o personagem Jerônimo tem a boca tapada por Paulo Martins. Antes, fez "Os Fuzis" (1964), de Ruy Guerra.

Ator conviveu com Nelson Rodrigues. "Ele ia ao meu camarim para fumar e tomar cafezinho escondido, porque tinha uma médica que não deixava. Mas ela não podia entrar nos camarins, e ele podia", lembrou em entrevista a GloboNews em 2010.

Pereio também integrou o elenco de "Roda Viva", de Chico Buarque. A peça encenada por Zé Celso Martinez Corrêa no fim dos anos 1960 enfrentou problemas com a censura imposta por militares. Obra chegou a ser considerada "subversiva", segundo documentos pelo projeto Memórias Reveladas, do Arquivo Nacional.