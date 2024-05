Pereio foi casado com Cissa Guimarães, com quem teve 2 filhos

Paulo Cesar Pereio, que morreu hoje aos 83 anos, foi casado com a atriz Cissa Guimarães. O ator estava no Retiro dos Artistas desde o início da pandemia e a morte foi confirmada a Splash pela assessoria de sua ex.

O que aconteceu

Pereio foi casado com Cissa Guimarães. O relacionamento dos dois durou 15 anos, de 1975 a 1990. Juntos, eles são pais de João Velho, de 40, e Thomáz Velho, de 46.

Filme retratou vida de Pereio no ano passado. "Peréio, Eu Te Odeio" foi um dos filmes na seleção da 47ª Mostra Internacional de Cinema São Paulo. Dirigido por Tasso Dourado e Allan Sieber, o documentário retratou a vida do ator de uma forma bem-humorada e não muito convencional.

Cissa foi ouvida para documentário. Na gravação, a atriz Cissa Guimarães, disse que o artista nunca foi um bom pai para os filhos que eles têm juntos. Mesmo sendo uma "pessoa difícil", a atriz tem muito carinho pelo ex-marido.

Em 2022, foi visitá-lo no Retiro dos Artistas, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Cissa Guimarães visitou o ex-marido no ano passado Imagem: Reprodução/Instagram

Stepan Nercerssian, responsável pelo Retiro dos Artistas, compartilhou uma despedida nas redes sociais. "Adeus Pereio. Te Amo. Sempre", escreveu o ator ao mostrar uma foto em que posa ao lado do colega.

Pereio trabalhou na TV, no teatro e no cinema, participando de mais de 60 filmes. Arnaldo Jabor, Glauber Rocha e Hector Babenco estão entre os famosos cineastas que já trabalharam com o artista.