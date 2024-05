TV 3.0: como é o novo padrão com imagem 4x melhor e conexão à internet?

A forma de assistir TV está prestes a mudar. Até o fim do ano, o governo deve estabelecer os critérios da chamada TV 3.0, que é basicamente a nova geração da TV digital. Então, imagens devem ser até 4x com mais resolução que a atual e ainda haverá interação, pois contará com conexão à internet.

A ideia é que a partir do ano que vem comece a ter TVs com este novo padrão. Ainda que os critérios não estejam fechados, por enquanto o que se espera da TV 3.0 são as seguintes características:

Sinal gratuito;

Imagem com qualidade UltraHD (3.840 x 2.160 pixels) - a TV digital aberta atual é HD (720 x 1.080);

Som imersivo;

Conexão à internet;

Possibilidade de interação.

Em vez de canais, a TV 3.0 contará com aplicativos das emissoras, com acesso a conteúdo ao vivo ou sob demanda (exemplo: assistir a um programa antigo).

Outra possibilidade é ter propagandas segmentadas, como já ocorre na internet. Assim, alguém que mora longe de uma capital poderá assistir a anúncios da rede de mercado local em vez de uma rede internacional que não tem loja na cidade, por exemplo.

Vai ser obrigatório ter acesso à internet?

Para assistir à TV, não. Porém, para a funcionalidade de interação, sim.

As possibilidades de interação podem ser votar em uma enquete durante um programa, participar de um chat com outros espectadores ou até mesmo poder comprar itens apresentados numa novela, ou comercial.

Emissoras sugerem que em eventos esportivos, por exemplo, será possível escolher distintas câmeras para visualizar o jogo.

Como vou ter acesso à TV 3.0?

Como na TV digital, há duas possibilidades. Usar um aparelho conversor ou a televisão já vir de fábrica preparada para o novo padrão. Atualmente, não há nenhum modelo à venda, dado que as definições não foram fechadas.

Quando deve começar a transmissão do sinal da TV 3.0?

A definição do padrão deve ser fechada até o fim de 2024. Espera-se que a partir do ano que vem comecem a aparecer no mercado conversores e TVs já preparadas para o novo padrão.

Da parte das emissoras, o governo planeja criar linhas de crédito para ajudá-las a atualizar seus sistemas para a nova geração de TV digital.

No tempo da TV digital, o governo chegou a distribuir conversores para beneficiários de programas sociais. Pode ser que ocorra algo parecido com a TV 3.0 assim que tiver um padrão estabelecido e produtos à venda.

A migração deve ser gradual, começando nas grandes capitais para depois chegar às cidades menores.

Por que investir em TV aberta em plena era do streaming?

Segundo o Juscelino Filho, ministro das Comunicações, a população brasileira assiste muito à TV aberta.

Em entrevista ao programa "Bom Dia Ministro", do canal Gov, o ministro citou que o Brasil é um dos maiores "consumidores de televisão aberta do mundo", onde 70% da população assiste a esta modalidade, apesar da popularização de serviços de streaming.

*Com informações da Agência Brasil