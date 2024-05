Da eficácia ao falso-negativo: tire suas dúvidas sobre o teste de gravidez

Pela facilidade e comodidade, o teste de farmácia acaba sendo a primeira alternativa para muitas mulheres que suspeitam estar grávidas. O melhor é que, com alguns dos produtos à venda no mercado, é possível descobrir se um bebê está a caminho antes mesmo do atraso da menstruação, mas o ideal é esperar.

Para quem tem ciclo menstrual com duração de 28 dias, é possível detectar uma gravidez quatro dias antes do atraso da menstruação.

Os mesmos quatro dias valem para as de menstruação irregular, mas com uma ressalva importante: a base para a contagem deve ser feita pelo ciclo maior que a mulher teve nos últimos seis meses. Se esse foi de 30 dias, por exemplo, ela tem de considerar quando menstruaria, segundo esse ciclo, e contar quatro dias para trás para ter a melhor data para a realização do exame.



A precisão dos resultados de testes de farmácia varia de 95% a 99%, dependendo do produto e do fabricante. Com o resultado positivo em mãos, a primeira recomendação dos especialistas é marcar logo uma consulta com seu ginecologista para iniciar o pré-natal.

Atenção na hora de comprar

Todos os testes de farmácia têm o mesmo princípio: detectar a presença do hormônio gonadotrofina coriônica humana (HCG) na urina.

É a placenta do embrião que libera o HCG. A substância tem a função de estimular o ovário a manter a produção de outro hormônio, a progesterona, necessário para a continuidade da gravidez. Somente quando o embrião gruda na parede do útero é que o HCG é liberado. Quando isso acontece, a mulher está grávida.

Ao contrário do que se possa imaginar, o produto que custa mais não é necessariamente mais eficiente. A apresentação do resultado —há teste que apita em caso de positivo ou mostra uma cara triste, se negativo— pode fazer com que um seja mais caro ou barato do que outro, mas, para sua segurança, é importante prestar atenção a três fatores na hora da compra:

Se o teste tem o selo da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), com o número de registro no Ministério da Saúde.

Se o produto está bem armazenado e lacrado. O contato com a umidade e o calor pode alterar suas características e comprometer o resultado.

Se ele está dentro da data de validade.

Os kits têm, basicamente, duas apresentações. A primeira vem com um recipiente pequeno para se colocar a urina. Colhido o líquido nele, é só mergulhar a tira branca do teste no copo e aguardar o tempo recomendado pelo fabricante. Se aparecer apenas uma linha colorida na tira, o resultado é negativo. Duas linhas significam positivo. Caso não apareça nenhuma, o teste falhou e o procedimento deve ser repetido.

A outra apresentação, um pouco mais prática e mais cara, elimina a necessidade de recipiente. Basta colocar a ponta de uma caneta-bastão diretamente sobre o jato de urina e esperar o tempo indicado para aparecer o resultado. Seja qual for o tipo e a marca, o importante é ler com atenção a bula e seguir as instruções à risca. Em geral, elas são bem explicativas e trazem ilustrações mostrando o passo a passo do procedimento.

Algumas marcas pedem que o teste seja feito com a primeira urina do dia, outras não. Não existe hora certa, o importante é ficar duas horas sem urinar antes de fazer o exame, tempo necessário para a concentração de hormônio ser detectada.

Quando repetir o exame?

Apesar de ser possível fazer o teste antes mesmo de ser constatada a ausência de menstruação, a recomendação médica é que ele seja feito apenas após o atraso.

O ideal é esperar, pelo menos, dez dias de atraso, quando uma boa parte de abortos espontâneos precoces ocorre (nesse período, é comum acontecer de o óvulo fecundado não se fixar adequadamente na parede do útero). No entanto, se a mulher quer muito saber se está grávida ou não, recomenda-se, de forma geral, fazer o teste após o primeiro dia de atraso.

Outro motivo para não se apressar é evitar o chamado resultado falso-negativo. Ele acontece quando o teste indicou negativo, mas, na verdade, a mulher está grávida. O problema ocorre quando o procedimento é feito precocemente, sem que haja níveis suficientes do hormônio HCG no organismo.

Portanto, se o resultado for negativo e a menstruação não aparecer, espere alguns dias e tente de novo, já que os níveis do hormônio dobram a cada dois ou três dias. Além das apressadinhas, o falso-negativo acomete muito as mulheres de ciclo irregular, já que não há como precisar a data da menstruação.

Se o resultado der negativo e a mulher continuar com sintomas clínicos de gravidez (menstruação atrasada, mamas inchadas, náuseas), é melhor procurar um médico imediatamente.

Assim como há o falso-negativo, há o falso-positivo, mas esse é muito difícil de ocorrer. As circunstâncias que favorecem esse erro são se o kit estiver com algum problema ou foi mal acondicionado; quando a mulher tem uma doença rara, como um tumor de placenta que produz o HCG; e quando a pessoa passou por tratamento de fertilidade, já que alguns medicamentos contêm o hormônio.