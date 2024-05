Zé Vaqueiro homenageia filho em 1º DVD: 'Me emociono toda vez que escuto'

Zé Vaqueiro, 25, faz uma homenagem ao filho caçula, Arthur, em seu DVD "Ser Tão Eu".

Arthur nasceu em julho de 2023, com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Ele está internado em um hospital particular, em Fortaleza (CE), desde o nascimento.

"Esse momento especial do Arthur vai fechar com chave de ouro. É um momento muito especial, não só para mim como pai, mas para todos os pais que sabem que a vinda do filho é uma bênção, a família é uma bênção", contou em entrevista para Splash.

É uma música muito forte, emocionante. Tanto me emocionei quando escutei, quanto me emocionei de um dia cantando. E toda vez que eu escuto, eu me emociono, porque particularmente tem todo um significado também para mim. Zé Vaqueiro

O lançamento vem no timing perfeito: o artista alcançou na última semana o top 1 no Spotify Brasil com a música "Maravilhosa". "[Maravilhosa] superou as expectativas. A gente ia correr atrás para que entrasse no top 50. Quando entrou no top 50 já foi uma alegria, já tinha sido batida a meta que a equipe tinha traçado".

Zé conta que quando a música chegou ao top 1, ele passou o dia inteiro atualizando o ranking do Spotify. "Eu não tava acreditando".

A canção é característica do repertório romântico de Zé Vaqueiro. O estilo do artista prioriza músicas "de amor", focando menos em farra e bebedeira — temas também comuns no gênero. Ele diz gostar de ter esse cuidado por ter um público de todas as idades.

"Eu acredito que falar de amor é um sentimento que muita gente se identifica. Acredito que é mais fácil de entrar no coração das pessoas. Minha primeira composição que o público abraçou foi 'Vem me Amar', que já era uma música romântica. Todas as minhas músicas, até 'Letícia', que é uma música, "engraçada", também fala de amor. O cara ficou esperando ela no bar e ela fugiu com o mototaxista. Então, mais uma forma de falar de amor".

O estilo mais família está presente até nas roupas "descoladas" que ele usa. Zé Vaqueiro conta que vários de seus looks com recortes modernos, couro e joias são escolhas de Ingra, sua esposa. O stylist Mozart Cristian também auxilia na escolha do figurino do artista.

Maratona junina

Natural de Ouricuri (PE), Zé aproveitou o São João "raiz" durante boa parte de sua vida. "No meu tempo, eu curtia. Sempre tinha uma bandinha, um grupo tocando zabumba, triângulo, sanfona, cantor tocando. Às vezes pediam para eu cantar, mas ainda não vivia de música".

Sempre tinha uma fogueira, um milhozinho para a gente assar e comer. Tinha quadrilha, as quadrilhas competiam, aquela coisa toda bonita. O pessoal ensaiava o ano inteiro para chegar nesse momento. Aí reunia a cidade inteira para olhar. Depois tinha festa e todo mundo se distribuía na cidade. E ia até de manhã . Zé Vaqueiro

Hoje ele é a atração em cima do palco. No São João desse ano, ele vai se apresentar 57 vezes. "É um sonho realizado. Eu tenho muita alegria de poder viver esse sonho, de poder levar nosso show para tantos lugares, tantas cidades, não só em junho, mas o ano inteiro".

A preparação envolve treino: o cantor começou a academia há 6 meses e tenta se alimentar da forma mais saudável possível. Mesmo assim, ele conta que perdeu cinco quilos em uma temporada de shows que durou 10 dias.

"Exige muito esforço físico [...] A gente tem que estar descansado, com a imunidade boa, saudável, com o físico preparado, porque são shows que tem que dançar, pular, cantar, e tem que estar com bom humor e alegria, né? Para passar isso para as pessoas que vão estar lá curtindo com a gente".