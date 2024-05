Jason Momoa 'vira' boneco de tricô peladão com direito a cabelo e pênis

Jason Momoa, 44, "ganhou" uma réplica de tricô após uma artista criar um boneco peladão, com direito a cabelo e pênis. O curioso é que ela não fez o boneco pensando em Momoa, mas em seu namorado.

O que aconteceu

A norte-americana Gail Lyn Bragery, 52, fez o boneco inspirada em seu namorado. A réplica mostra um homem de cabelos castanhos compridos, alto e de corpo musculoso.

A obra se parece muito com Jason Momoa. A artista notou a semelhança entre o boneco e o astro de "Aquaman" apenas quando viu o resultado final.

Não moro com meu namorado, então disse a ele de brincadeira que faria uma réplica dele em crochê para me aconchegar nas noites em que ele não estiver comigo.

Gail Lyn Bragery, em entrevista ao Daily Mail

O boneco foi feito totalmente nu. Após a foto da réplica se tornar viral nas redes sociais, Bragery criou um perfil exclusivo para comercializar o produto, que recebe cada vez mais ofertas de interessados.

Gail explicou que recebeu uma oferta de US$ 300 (R$ 1.500) ao mostrar a obra pela primeira vez. Com o sucesso, algumas propostas para fazer uma nova réplica exclusiva chegam ao valor de US$ 500 (R$ 2.500), segundo ela.

A artista, que leva cerca de três semanas para produzir um boneco, afirmou que faz de tudo para que todos tenham a aparência de Momoa. "Estou tentando manter o tema de ser tipo o Jason Momoa, porque eles começaram assim, parecidos com ele ou com meu namorado, que também se parece com Jason Momoa."

"Eu os chamo de perfeitos porque eles estão lá apenas para fazer você feliz e é isso. Eles não respondem, fazem o que lhes mandam, são relativamente baratos e, depois de comprá-los, não precisam de mais nada."