Viih Tube e Eliezer fazem chá-revelação e descobrem que terão um menino

O casal Viih Tube e Eliezer anunciou, neste domingo (12), o sexo de seu futuro bebê em uma live solidária com doações para o Rio Grande do Sul. Os dois ex-BBB's terão um menino.

"Menino! Menino! Menino!", gritou o casal assim que descobriram o sexo de seu futuro filho.

"Foi muito difícil entrar nessa bola". Para revelar o sexo do filho deles, os dois entraram em uma grande bola plástica que foi enchida de balões e confete da cor azul, assim que terminou a contagem regressiva.

Brincadeiras e doações. Antes da revelação do gênero, o casal organizou brincadeiras com a família dos dois, e com sua filhinha, Lua, além de arrecadar doações para a população do Rio Grande do Sul, por meio de um QR code no canto da tela.

"Quem acompanhou a live, muito obrigada! Estamos muito felizes", afirmou Viih Tube no final da live, olhando para sua filha e comemorando: "Você vai ter um irmãozinho, amor!"

"Estamos grávidos de novo!". No fim do mês passado, no dia 29 de abril, o casal anunciou que estavam esperando mais um filho, já estando com 12 semanas de gestação no momento em que anunciaram a gravidez.

Lua acabou de fazer 1 ano. Sua filha, Lua, nasceu em abril do ano passado, no domingo de Páscoa, e acaba de fazer um ano, com uma grande festa de aniversário.