Cindy Crawford relembra morte trágica de irmão de 3 anos e cita 'culpa'

A modelo Cindy Crawford, 58, relembrou a morte trágica do irmão Jeffrey, de apenas 3 anos, e falou sobre a "culpa" que sentiu após a perda.

O que aconteceu

Cindy tocou no assunto em entrevista ao podcast Kelly Corrigan Wonders. Segundo a modelo e a atriz, seu pai, John, sempre quis um filho homem e ficou muito feliz com o nascimento de Jeffrey.

A morte do irmão a fez sentir culpa. Para Cindy e suas irmãs, por causa do desejo do pai de ter um filho homem, eram elas quem deveriam ter morrido no lugar de Jeffrey.

"Parecia que, bem deveria, ter sido uma de nós."

Cindy Crawford

Cindy explicou que precisava de uma conversa com os pais. Ao lembrar como aconteceram os eventos, a artista disse que ela e suas irmãos gostariam de ter escutado que, apesar da tragédia, eles estavam feliz que suas filhas ainda estavam lá.

Jeffrey morreu aos 3 anos após ser diagnosticado com leucemia. Na época, a modelo tinha apenas 8 anos.