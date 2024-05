Jeniffer Nascimento tem reação alérgica comendo lagosta: 'Desesperador'

Jeniffer Nascimento contou nas redes sociais que teve uma reação alérgica ao comer lagosta. A atriz levou um susto e precisou ir ao hospital.

O que aconteceu

Jeniffer Nascimento teve reação alérgica. A atriz apareceu sem filtro, com o rosto inchado e alertou os seguidores. Segundo ela, frutos do mar sempre tiveram presentes em sua alimentação — e a alergia nunca tinha se manifestado.

Sempre comi frutos do mar a vida inteira. Inclusive, na minha gestação comi camarão, comi lagosta. Mas depois que tive a Lara ainda não tinha comido lagosta. Hoje eu fui almoçar em um restaurante que eu peço comida toda semana, mas nunca tinha comido lagosta lá. Em questão de minutos, tive uma crise alérgica muito severa.

Jeniffer Nascimento

Ela explicou que os sintomas avançaram rapidamente. "Começou com espirro, de repente comecei a sentir que tinha algo dentro do meu olho. Em questão de minutos, o rosto inteiro ficou inchado, a pele queimando, cheia de bolinhas no rosto. Comecei a ficar sem voz, garganta seca, quase fechando glote. Graças a Deus deu tempo de chegar no hospital. Foi algo desesperador."

Jeniffer já está em casa. A atriz afirmou que tomou medicamentos e agora vai fazer acompanhamento, além de procurar um alergista. Segundo ela, o maior risco teria sido ela broncoaspirar. Neste caso, ela precisaria ser intubada. Ela já teve alta e está em casa.