Brady deseja feliz Dia das Mães para Gisele após piadas sobre divórcio

Tom Brady, jogador e ex-marido de Gisele Bündchen, desejou um feliz Dia das Mães para algumas mulheres em sua vida, incluindo sua ex-mulher. Brady fez a publicação nas redes sociais, alguns dias depois de confusão com piadas sobre o divórcio dos dois em especial da Netflix.

"Feliz Dia das Mães para essas mães bondosas, carinhosas, generosas e poderosas, que tenho sorte de ter na minha vida. Nada disso seria possível sem vocês", escreveu o jogador no Instagram.

Mães de sua vida. Tom Brady incluiu na publicação fotos de sua própria mãe, Galynn, com seus filhos, além de cliques de Bridget Moynahan, mãe de seu primeiro filho, e de Gisele Bündchen, no último slide.

"The Greatest Roast of All Time". A publicação vem após a participação de Brady no especial de comédia "The Greatest Roast of All Time", onde foi zoado por diversos comediantes, com diversas piadas sobre seus términos com Moynahan e Gisele.

Gisele ficou chateada. Durante o especial, diversas piadas foram ditas sobre o divórcio entre Brady e a brasileira, incluindo sobre seu atual namorado Joaquim Valente, professor de jiu-jitsu, e, para Gisele, isso foi muito "decepcionante".

De acordo com a US Magazine, Brady falou com a ex-mulher e se desculpou sobre o acontecido. "Ela acha que seu novo relacionamento deveria estar fora dos limites. Tom procurou Gisele para pedir desculpas a ela. Eles são cordiais e só falam sobre as crianças".

"Nunca faria isso com você". Moynahan também não aprovou as piadas feitas com ela, postando nas redes sociais que: "Pessoas leais levam essas coisas para o pessoal, porque nunca teriam feito isso com você".