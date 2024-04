Guilherme Fontes fala de namoro com ex de Dado Dolabella: 'Curtido a vida'

Guilherme Fontes, 57, que volta à TV em "Renascer" (TV Globo), falou de namoro com a ex-namorada de Dado Dolabella. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator contou que tem curtido a vida.

O que aconteceu

O ator namora a publicitária Viviane Sarahyba. Em fevereiro, em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, Guilherme confirmou o relacionamento com a ex de Dado, que iniciou no ano passado.

Está sendo muito agradável. A gente tem curtido a vida, que é do que a gente precisa. Estamos vivendo um dia após o outro e construindo as parcerias naturais de um casal. Estamos partilhando as alegrias, a parte boa da vida. Caminhando juntos e felizes.

O artista contou que a convivência entre as famílias está muito boa. Assim como o ator, Viviane também tem filhos e todos convivem entre si. Guilherme é pai de Carolina, 19, e Carlos, 16, já ela é mãe de João Valentim, 14, fruto do casamento com Dado.

O ator volta para a televisão cinco anos depois do último trabalho. Após interpretar Norberto em "Órfãs da Terra", Guilherme viverá o pai de Buba (Gabriela Medeiros) em "Renascer". Já Malu Galli dará vida a mãe da moça. O ator já começou a gravar.

"Não estava esperando o convite, mas achei bem interessante. É um prazer enorme fazer esta novela, sobretudo este personagem. E contracenar com a Malu, que é uma grande atriz... Tudo isso é bom. É uma responsabilidade", disse ele.