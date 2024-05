Pabllo Vittar sobre subir ao palco com Madonna: 'Em êxtase até agora'

Pabllo Vittar, 30, em entrevista ao Extra, sobre sua participação no histórico show de Madonna:

Emoção. "Eu estou em êxtase desde que recebi o convite até agora! A Madonna e toda a equipe foram tão incríveis comigo."

Foram dias de ensaio e eu tinha um frio na barriga porque entendia a responsabilidade de estar representando o meu país ao lado da maior ícone pop do mundo. Pabllo Vittar

Agradecimento. "Quando subi no palco, vi no gesto de cada pessoa ali que elas estavam dividindo essa alegria comigo. Serei sempre grata!"

Show

Pabllo e Anitta fizeram breves participações no show gratuito que marcou o encerramento da The Celebration Tour. "Isso realmente aconteceu... Obrigada, Rio. Obrigada, Pabllo Vittar e Anitta. Palavras não conseguem expressar minha gratidão! A todos os envolvidos", escreveu a Rainha do Pop na legenda de um post feito no Instagram.

Ajuda especial de Pabllo Vittar. O espetáculo acontece em cima do palco, o corre fica nos bastidores. Entretanto, o momento em que a drag queen ajudou a cantora a vestir uma blusa com as cores do Brasil foi flagrado pelos fãs próximos ao palco e viralizou nas redes sociais.

Pabllo Vittar encantou Madonna. A drag brasileira performou ao lado da diva a canção "Music", que também teve a participação especial de Pretinho da Serra e de integrantes de escolas de samba do Carnaval do Rio.

As imagens mostravam partes do show que arrastou 1,6 milhão de pessoas para as areias de Copacabana, além de alguns momentos dos bastidores.