Prima de Binn nega affair com Lucas Buda por interesse: 'Apaixonada'

Nina Capelly, prima de Binn, usou as redes sociais para responder a questionamentos sobre o caso que está tendo com o ex-BBB Lucas Buda.

O que aconteceu

Na madrugada desta segunda-feira (06), Nina abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram. Diversos seguidores perguntaram sobre o caso que ela está tendo com Lucas Buda.

Uma das perguntas foi se Nina está se relacionando com Buda por interesse. Ela negou. Horas depois, postou um vídeo cantando a música "Saudades Mil", dos rappers 509-E, Afro-X e Dexter, o Oitavo Anjo. "Senti saudades, resolvi te escrever. Espero que esta carta te encontre numa legal. Com saúde, harmonia e tal. Eu tô por aqui na fé, na paz, na correria, adianto e mais. Quase dois anos que a gente não se vê. Vira e mexe penso em você", diz o trecho compartilhado por Nina nos stories.

A própria Nina confirmou que se relacionou com Buda recentemente. "A gente está se conhecendo, sim. Eu estou apaixonada. Já que é para falar a verdade, eu estou falando", disse ela em entrevista à revista Quem, na última sexta-feira (03).

Na entrevista, Nina revelou que estava se relacionando com Buda há duas semanas. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que fez eu me apaixonar por ele e querer ficar com ele", finalizou.