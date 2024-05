Ajuda da Pabllo e puxada de perna em Anitta: os detalhes do show de Madonna

Madonna, 65, realizou um show histórico nas areias de Copacabana, neste sábado (4), para cerca de 1,6 milhão de pessoas, que acompanharam a rainha do pop desfilar por um palco gigantesco ao apresentar todas as eras de sua longeva, premiada e conceituada carreira.

Os detalhes do show

Anitta subiu ao palco para comandar o ballroom de "Vogue" ao lado de Madonna. Enquanto os dançarinos e até mesmo a filha da rainha do pop performavam ao melhor estilo do "vogue", que se popularizou nas boates LGBTQIA+ dos Estados Unidos, as cantoras davam notas.

Puxada de perna em Anitta. Mas o que roubou mesmo a cena foi o momento em que Madonna colocou Anitta para sentar, puxou as pernas da funkeira e a deixou chocada quando os dançarinos começaram a simular sexo oral. O público, claro, foi ao delírio.

Ajuda especial de Pabllo Vittar. O espetáculo acontece em cima do palco, o corre fica nos bastidores. Entretanto, o momento em que a drag queen ajudou a cantora a vestir uma blusa com as cores do Brasil foi flagrado pelos fãs próximos ao palco e viralizou nas redes sociais.

Pabllo Vittar encantou Madonna. A drag brasileira performou ao lado da diva a canção "Music", que também teve a participação especial de Pretinho da Serra e de integrantes de escolas de samba do Carnaval do Rio.

Pabllo Vittar ajudando Madonna a vestir uma blusa antes de subir ao palco pic.twitter.com/qjfEM7Hy8m -- PAN (@forumpandlr) May 5, 2024

Bob the Drag Queen. O ator norte-americano, famoso por vencer a oitava temporada do reality RuPaul's Drag Race, conduz Madonna por todas as suas eras, desde a abertura até o encerramento do show, no papel de mestre de cerimônia do espetáculo.

Proteção no joelho. Madonna se apresentou com uma joelheira de compressão elástica na perna esquerda. O acessório é para estabilizar a articulação do joelho, devido a um problema na região.

Madonna arriscou algumas palavras em português, mas admitiu que só sabe falar palavrões. Aliás, a diva não economizou nas expressões adultas e deu trabalho para a tradutora da Globo.

Exigência. O mega espetáculo de Madonna foi transmitido ao vivo para todo o país pela Globo, mas a artista exigiu que a emissora iniciasse a transmissão com 12 minutos de diferença em relação a sua performance nas areias de Copacabana.

Madonna subiu ao palco às 22h36, mas a transmissão na Globo começou às 22h48. A diva pop exigiu esse tempo por questões de emergência, ou seja, caso ocorresse algum imprevisto, não seria exibido ao vivo na TV.

Convidados famosos. Diversas celebridades passaram pela área VIP do show, algumas com bastante proximidade com a rainha do pop, a exemplo de seu ex-namorado, Jesus Luz, que ganhou credencial de família. Luciano Huck também posou ao lado de Madonna. Entre outros, desfilaram por Copacabana nomes como Flávia Alessandra, Cris Viana, Humberto Carrão, Luis Lobianco, Marina Sena, Urias, Mulher Pepita, Fátima Bernardes e Túlio Gadelha, Dira Paes, Agatha Moreira e Ingrid Guimarães.