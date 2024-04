Após noite de sexo sem proteção, Eliana é desmascarada e humilhada

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Renascer' desta sexta-feira (26), Eliana procura Damião e os dois ficam juntos. Lu consola Bento. Ritinha leva Zinha para beber na venda de Norberto.

Augusto, Buba e Teca chegam à fazenda. Teca tem uma sensação de que já esteve naquele local. Augusto conta ao pai que o filho que Teca espera é de Venâncio.

O fazendeiro fica em choque. Inácia demonstra gostar de Teca. José Inocêncio conversa com Teca e depois comenta com Inácia que não faz ideia do que fazer.

Inácia capta em Mariana a mesma ambição de Belarmino. Inácia diz a Teca que seu rosto não lhe é estranho. José Inocêncio expulsa Eliana da fazenda após descobrir que a ex-mulher de Venâncio tem um caso com Damião.