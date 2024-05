Emily Blunt diz que sentiu vontade de vomitar em algumas cenas de beijo 

Emily Blunt, 41, confessou que sentiu vontade de vomitar em algumas cenas de beijo em filmes gravados por ela. Atualmente, a atriz pode ser vista no cinema em cenas de beijo com Ryan Gosling. Os dois estrelam a longa-metragem "O Dublê".

O que aconteceu

A atriz contou sobre a relação no set com alguns atores. Emily citou a falta de entrosamento entre os pares de cena. "Tive química com pessoas que não me diverti muito trabalhando com elas", disse ela para a Howard Stern durante uma entrevista de rádio.

Eu não diria que é uma aversão extrema, mas definitivamente não gostei disso. Emily Blunt

Questionada se sentiu vontade de vomitar depois de beijar um ator, a atriz foi acertiva e confirmou. "Com certeza. Absolutamente", respondeu ela. Ela recusou contar quais cenas e quais atores provocou isso, mas acrescentou que gostou de trabalhar com Dwayne Johnson, Robert Downey Jr, Tom Cruise, Matt Damon e Cillian Murphy.

Ela falou sobre como aprendeu a criar química com pessoas que não gosta. Ela disse que tenta "encontrar algo que eu ame". "Tenho que encontrar algo... mesmo que seja uma coisa", disse ela. A atriz continuou e afirmou: "Pode ser que riem bastante ou eu goste de como eles falam com as pessoas. Eles são educados. Quero dizer, pode ser algo aleatório. Mas encontre algo que ame naquela pessoa ou algo que você ama nela como personagem e então incline-se para isso".

Sobre recente trabalho, ela só tem coisas boas a dizer sobre Gosling. "Eu amo a esposa dele, Eva. Eu amo os filhos deles e sinto que tenho muita sorte de ser amiga de uma pessoa preciosa como ele".