Crianças que tocaram com Madonna ganharam tênis avaliado em R$ 400

Os ritmistas mirins que tocaram com Madonna durante a apresentação de "Music", no show na praia de Copacabana no sábado (4), ganharam um tênis da cantora.

O que aconteceu

Markinhos, uma das crianças que tocou no show, contou sobre a experiência de se apresentar ao lado de Madonna e Pabllo Vittar: "Uma querida. Super acessível falando e conversando com a gente desde o primeiro dia de ensaios e as crianças apaixonadas nela! Amo a diva e todas sabem!".

Além disso, Markinhos contou que, cada uma das crianças, ganhou um tênis da estrela do pop: "Obrigado, vovó Madonna pelo Air Max que tu deu pra cada um de nós. A alegria das crianças ao saber que ficaríamos com o tênis foi impagável".

O tênis dado por Madonna é um Air Max Nike avaliado em R$ 400.

Esqueci de falar da PABLLO VITTAR: uma querida. Super acessível falando e conversando com a gente desde o primeiro dia de ensaios e as crianças apaixonadas nela!



Amo a diva e todas sabem! -- M?RKING (@mstmarkinhosofc) May 6, 2024