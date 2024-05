Fã de Madonna relata emoção ao inspirar look de cantora: 'Surpreendido'

Rafael Arena, fã de Madonna, relatou a emoção de descobrir que uma arte digital sua inspirou um dos looks de Madonna durante o show em Copacabana no último sábado (4).

O que aconteceu

O DJ e designer compartilhou a história em seu perfil no Instagram, mostrando a arte feita por ele há meses e a roupa usada por Madonna. "Fiz essa arte digital em março para ilustrar a passagem da Madonna no Brasil. Ela viu, gostou e o resultado foi exibido no palco."

Ser fã da Madonna é ser surpreendido a todo instante. Nas canções, shows, atitudes, palavras, coragem, posicionamento e nos gestos silenciosos que tornam-se gigantescos, ainda mais quando exibido pro Brasil todo ao vivo. Rafael Arena

O designer continuou. "Eu jamais poderia imaginar que uma criação digital minha tornaria-se real em seu corpo. Eu não sei descrever o que sinto. É impossível.

Ele terminou a publicação agradecendo Madonna. "Eu sempre serei grato pelas transformações e conquistas que essa mulher fez em minha vida. E tenho certeza que ainda fará."

A arte digital também virou física, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em entrevista à Veja, ele contou que soube que sua arte foi inspiração por uma pessoa da equipe da cantora. "Quando cheguei no show o encontrei e comentei que o corselet Brasil que ela veste é muito parecido com o que desenhei. Minha surpresa foi quando ele respondeu que ela tinha visto minha arte, amado a composição e decidido fazer igual."

O look é o corsolet francês que a cantora costuma usar, mas com as cores da bandeira do Brasil.