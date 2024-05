Ex de Thiago Nigro comenta aprendizados após fim de casamento

Camila Ferreira, 36, comentou aprendizados após fim de casamento com Thiago Nigro, 33, em suas redes sociais.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada por um seguidor: "Qual foi a melhor lição que você aprendeu nos últimos anos que fez você melhorar?".

Camila então contou o que aprendeu no último ano de separação. "Foram várias na real: me conhecer profundamente, valorizar minha própria companhia. Não subestimar minha capacidade de superação"

"Discernimento sobre quem escolha para compartilhar minha vida e segredos. Impor limites, hoje tenho uma perspectiva bem mais sólida sobe quem e o que realmente merece meu tempo e energia".

Camila Ferreira dá detalhes de aprendizados após fim de casamento com Thiago Nigro Imagem: Reprodução/Instagram

Separação

Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram o relacionamento em março de 2023. Na época, o Primo Rico estava solteiro havia menos de um mês, após o fim da relação de 10 anos com Camila Ferreira.

Maíra já era conhecida do ex-casal. Thiago e Camila fizeram o programa de emagrecimento da influenciadora, chamado "Seca Você".

Camila mandou uma leve indireta após o anúncio do novo casal. Ela disse estar bem, mas acrescentou a música "Traitor", de Olivia Rodrigo, nos Stories. A canção fala de um homem que supera um término muito rapidamente.

Maíra e Thiago ficaram noivos com dois meses de relacionamento durante uma viagem a Israel. Camila mandou uma indireta na ocasião: "Belo casal formam The e Mônio", escreveu. O "The", do inglês, tem som de "de", em português, ou seja, "casal demônio".

Maíra sempre negou qualquer traição enquanto Thiago ainda era comprometido. "Se eu tivesse começado uma relação com ele com traição, eu estaria trocando banana por banana. Não faz o menor sentido para nossa vida, para os nossos princípios", disse em entrevista ao podcast PodCats.

Camila voltou a ironizar a nova relação do ex depois. A empresária tuitou que participou do programa "Separa Você", em alusão ao projeto de Maíra.