Caio Blat comenta beijo de Luisa Arraes em cantor: 'Tem a liberdade dela'

Caio Blat, 43, em entrevista ao jornal O Globo:

O ator comentou sobre o relacionamento aberto com Luisa Arraes. "A gente está junto há bastante tempo e quer ficar junto por bastante tempo. Acredito que a monogamia tem uma coisa de posse, de ciúme. Tem a ver com patriarcado. A gente se ama muito e respeita a liberdade um do outro. Isso só aumenta o nosso amor".

Caio mostrou ainda não se importar com as fotos de Luiza beijando o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller. "Saiu só uma vez (uma foto), é bom. É a luta feminista. Faz parte. Luisa é uma mulher incrível. A gente é superapaixonado. Ela tem a liberdade dela. Acho ótimo".

Personagem em "Grande Sertão"

Ator deixou a barba crescer durante a pandemia do covid-19 para o personagem Riobaldo, em "Grande Sertão". "Eu estava muito preocupado com a passagem de tempo grande. Faço Riobaldo jovem e velho. Quando a gente estava prestes a filmar, veio a pandemia. Falei para o Guel: "Vou deixar a barba crescer durante toda a pandemia. Quando a gente for filmar, vou estar com a barba que a gente precisa para o personagem"."

Caio já tinha feito o personagem em uma peça de Bia Lessa, "Grande Sertão: Veredas", com a esposa. "Quando o Guel me chamou, foi uma surpresa muito grande. Como já fazia peça da Bia e tinha plano de fazer também um filme dela, eu não imaginava de maneira alguma que o Guel fosse me chamar".

Ele revelou que já tinha pretensão de fazer o personagem para o cinema com Bia. "Fiquei, confesso, até meio constrangido. Tinha feito toda uma pesquisa e uma criação de personagem com a Bia, seria como aproveitar um trabalho em outro. Quando li o roteiro, vi que não tinha absolutamente nada a ver. Aí foi que achei incrível: fazer duas versões do mesmo personagem em dois universos completamente diferentes"

Luiza também integrou o elenco do filme no mesmo personagem da peça. "Quando Guel chamou a Luisa para fazer Diadorim, então, fiquei muito emocionado e inspirado. A gente se conheceu e se apaixonou fazendo esses personagens. Então, vai ter um registro para sempre desse amor, desse encontro".