Alma Gêmea: confira o resumo dos próximos capítulos (de 6 a 10/5)

Com o fim da novela 'Paraíso Tropical', a reprise de 'Alma Gêmea' passa a ocupar toda a faixa do 'Vale a Pena Ver de Novo' nesta semana. Confira abaixo o resumo dos próximos capítulos.

Segunda-feira, 6 de maio

O Pajé fala para Jacira que Serena precisa estudar, pois um dia vai embora da aldeia. Rafael, com aparência descuidada, explica ao filho que seu coração ficou calado desde a partida de sua mãe.· Cristina recebe uma carta de Guto e Débora a aconselha a mandar dinheiro para ele. Rafael relembra os tempos com Luna, e Cristina lhe diz que ele deve retomar sua vida. Cleyde ensina Serena a ler na escolinha. Serena desenha uma rosa. Cleyde se espanta, pois sabe que não existem rosas na região. O Pajé afirma que a flor é um aviso do destino de Serena. Mais anos se passam e Serena se transforma em adulta. José Aristides pede Serena em casamento. Felipe diz ao pai que sua obsessão por Luna fez com que ele esquecesse de cuidar dele, dos negócios e da casa. Rafael explica que sente que sua esposa ainda está viva. Cristina diz a Rafael que ele deveria casar-se de novo, para o bem de Felipe. Serena fala para o Pajé que sente uma música lhe chamando para longe da aldeia, e não sabe se deve segui-la ou ficar e se casar com José Aristides. O Pajé afirma que todos vêm ao mundo encontrar o amor. José Aristides corre para avisar Serena sobre sua mãe. Serena sai correndo. Jacira é morta por uma onça, para desespero de Serena. Mirna fala para seu irmão Crispim que quer arrumar um namorado para não ficar encalhada. Crispim diz a Mirna que é ele quem vai escolher o namorado dela. Olívia conta para Rafael que vai dar uma festa de aniversário de casamento surpresa para Raul e o intima a ir. Olívia garante que vai apresentar Rafael para uma mulher deslumbrante em sua festa. José Aristides conta para Serena que os brancos estão querendo expulsar os indígenas das terras. Serena descobre que Josias é o líder dos garimpeiros e vai à procura do pai para pedir por seu povo. Josias trata Serena mal e afirma que ela não é sua filha. Débora fala para Cristina que ela precisa se casar com Rafael pois corre riscos caso Guto saia da cadeia. Guto avisa Cristina que foi solto. Os garimpeiros invadem a aldeia de Serena. Josias defende Serena e manda ela fugir. Serena vê que Cleyde está presa na escola e vai salvá-la. Um pedaço do telhado cai sobre Serena, que desmaia.

Terça-feira, 7 de maio

José Aristides leva Serena ferida para uma aldeia mais distante para que o Pajé cuide dela. Cristina explica para Guto que já lhe mandou todo o dinheiro que tinha, mas garante que vai se casar com Rafael e conseguir mais. Guto fala para Cristina que quer se casar com ela. Serena acorda. José Aristides conta para ela que a aldeia foi queimada e a convida para viver com ele. A mestiça diz que vai pensar, pois sente um chamado em seu coração. Serena vê novamente a rosa branca. O Pajé diz que ela tem que viajar até encontrar a flor, pois saberá que encontrou seu destino. Felipe diz a Olívia que sempre achou que Rafael iria se casar com Cristina. Olívia afirma que Rafael pode encontrar alguém melhor. Cristina ouve e fica furiosa. Débora sugere a Cristina que elas descubram algum segredo de Olívia para que consigam tirá-la de seu caminho. Mirna conhece Ivan e o acha interessante. Olívia decide apresentar Rafael para Madalena, sua modista.· Cristina fica furiosa ao saber que Rafael vai à festa de Olívia, enquanto ela sequer foi convidada. Rafael pensa em Luna e pede que ela volte para ele. Serena explica para José Aristides que não pode se casar com ele, pois tem que seguir seu destino. Cleyde sugere que Serena vá para São Paulo. Cleyde dá um pouco de dinheiro a Serena e o endereço de uma prima que mora na capital paulista.

Quarta-feira, 8 de maio

Olívia apresenta Rafael para Madalena e sugere que eles dancem, mas o botânico diz que não sabe dançar. Olívia garante a Madalena que Rafael gostou dela. O capataz demonstra interesse por Serena. Rafael fala para Olívia que não quer namorar ninguém e reafirma que jamais esquecerá Luna. Felipe confessa para Rafael que acha estranha sua obsessão por Luna e o pai diz sentir que alguma coisa boa vai acontecer. O capataz observa Serena tomando banho de rio. Débora garante a Cristina que Raul tem uma amante e a manda descobrir quem é porque só assim conseguirá tirar Olívia do seu caminho. O capataz se aproxima de Serena, que foge. Furioso, ele manda todos os peões a perseguirem. Serena se refugia em cima de um telhado. Olívia exige que Raul lhe diga onde estava. Cristina faz perguntas sobre a festa a Rafael, que se irrita com o interrogatório. Cristina estranha, pois Rafael nunca a tratou assim antes. Raul fala para Olívia que estava fazendo negócios em São Paulo, ficou preso por causa da chuva e que ela é a culpada, pois fez a festa sem lhe avisar. Olívia se sente culpada e chora. O telhado cede e Serena cai dentro da casa.

Quinta-feira, 9 de maio

Cristina pede que Guto descubra quem é a amante de Raul. Serena foge da fazenda com a ajuda de Almerinda. Olívia confessa para Vera que precisa descobrir se Raul tem outra mulher. Rafael sonha que Luna está viva e em perigo. Um padre e sua irmã encontram Serena na estrada e lhe dão água e comida. O padre dá dinheiro a Serena e a ensina a chegar em São Paulo. Rafael percebe que a muda de rosa Luna ganhou vida nova. Serena chega em São Paulo e fica espantada com a quantidade de gente que vive na cidade. Terê, um menino que vive pelas ruas, observa Serena de longe. Serena pede informações ao menino, que rouba a trouxa dela com todas as suas coisas, inclusive o endereço. Serena corre atrás de Terê, ele é abordado por dois meninos maiores, que pegam a trouxa e ameaçam bater nele. Serena bota os dois meninos para correr e pega a trouxa de volta. Terê fica admirado com a força da mestiça e ficam amigos. Terê se oferece para levá-la até o endereço que ela procura. Serena descobre que a prima de Cleyde não mora mais lá e fica sem saber o que fazer. Felipe convida Olívia, Mirella e Madalena para conhecer as roseiras de Rafael. Guto conta para Cristina que descobriu que Raul tem uma amante, mas ainda não sabe quem é. Felipe pede Mirella em namoro. Cristina conta para mãe que vai colocar um lenço com marca de batom no bolso de Raul. Elias pergunta a Kátia por que ela não o procurou ao chegar à cidade.· Crispim e Bernardo dão uma carona para Serena e Terê até Roseiral.· Serena vê uma rosa ao chegar a Roseiral e entende que chegou ao seu destino. Serena busca o endereço da prima de Cleyde e encontra a pensão de Divina e Osvaldo. Serena explica para Divina que foi Cleyde quem a mandou procurá-la. Divina recebe Serena com carinho, deixando-a emocionada. Cristina manda Guto colocar o lenço manchado de batom no bolso de Raul, que marca um encontro com Dalila. · Guto finge esbarrar em Raul e coloca o lenço em seu bolso sem que ele perceba. Serena diz a Divina que quer trabalhar e a dona da pensão afirma que ela seria uma boa candidata para ajudar Zulmira. A empregada da mansão de Rafael contrata Mirna como sua ajudante. Hélio se apaixona por Serena assim que a vê. Divina leva Serena até a casa de Rafael. Serena sente tontura e vontade de chorar ao ver a casa e não sabe explicar o porquê. Zulmira explica para Divina que a vaga já foi preenchida. Cristina manda Zulmira demitir Mirna e a empregada oferece o emprego a Serena. Olívia encontra o lenço manchado de batom. Serena chega cedo demais no serviço e passeia pelo jardim de Rafael. Ela encontra a roseira Luna e toca a rosa que nasceu. Rafael vê.

Sexta-feira, 10 de maio

Serena chora ao ver Rafael, que não gosta de encontrá-la perto da rosa e a expulsa da estufa. Rafael mostra a Cristina que a roseira Luna voltou a dar flor. Cristina diz a Rafael que talvez signifique que está na hora de ele amar novamente. Serena garante a Zulmira que já conhecia Rafael de algum lugar.· Cristina explica para Serena que não vai contratá-la, pois ela irritou Rafael. Olívia conta para Vera que descobriu um lenço manchado de batom no bolso de Raul e afirma que vai descobrir quem é a amante dele. Débora aconselha a filha a contratar Serena, pois será melhor para ela ter uma empregada de quem Rafael não gosta. Zulmira conta para Serena que Cristina mudou de ideia e resolveu lhe dar o emprego. Vera sugere que Olívia siga Raul. Serena fica espantada ao conhecer Felipe e acha que já o conhece de algum lugar. Cristina manda que Serena se mantenha afastada de Rafael. O botânico avisa Cristina que não vai permitir que Serena trabalhe em sua casa se ela for curiosa. Serena ouve uma música e entra no ateliê de Luna. Ela vê no espelho que seu reflexo se transformou no de Luna. Zulmira manda Serena sair do ateliê de Luna e avisa que ninguém pode entrar lá. Rafael fala para Cristina que teve a sensação de já conhecer Serena quando a viu. Felipe diz que gostou muito de Serena. O botânico comenta com Eduardo que se sente mais leve e não sabe por quê. Eduardo garante a Rafael que Cristina é apaixonada por ele e sugere que dê uma chance a ela. Hélio e Terê visitam Serena. Rafael vê Serena conversando com Hélio e Terê e lhe dá uma bronca. Serena vai embora chorando e Rafael não entende por que ficou tão irritado ao vê-la conversando com um rapaz.· Olívia garante a Vera e Madalena que Raul foi à igreja porque estava arrependido e que resolveu perdoá-lo. Rafael sonha com Luna tocando a rosa, exatamente como viu Serena fazer, e a indígena sonha com as palavras do pajé. Rafael convida Cristina para jantar fora, deixando-a radiante. Eurico comenta que Rafael e Cristina vão sair juntos. Serena sente uma angústia e chora, sem saber o motivo. Vera pede para dar uma festa na casa de Rafael, estragando os planos dele com Cristina, que finge não se importar.

