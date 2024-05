Cheias de Charme: confira o resumo dos capítulos da semana (de 6 a 11/05)

Nesta semana, as empreguetes vão encarar as patroas em rede nacional no programa 'Mais Você', de Ana Maria Braga. Confira o resumo dos próximos capítulos da novela.

Segunda-feira, 6 de maio

Rosário desconfia do apoio de Chayene à carreira das Empreguetes e Tom tenta convencê-la. Chayene se deslumbra com o ensaio e a chance de conquistar Fabian. Elano vê Conrado comprando ações e é flagrado. Rosário entra para participar do clipe e Chayene lembra de consulta com vidente. Chayene e Rosário brigam. Fabian diz a Chayene que não participará mais do clipe. Chayene chantageia Fabian e é chantageada por segredo. Chayene se assusta com o conhecimento de Simone sobre seu passado e desmaia. Elano conta a Lygia que viu Conrado em um site de compra de ações. Tom diz a Empreguetes que elas vão no programa da Ana Maria Braga, Socorro escuta, diz a Chayene, que pede para participar da atração. Lygia e Sônia são convidadas para o programa da Ana Maria Braga. Empreguetes descobrem que patroas estarão presentes na atração. Sandro leva mercadoria roubada para a casa de Penha. Penha deixa Sandro dormir em casa e ele mente que continua trabalhando. Rodinei reconhece seu grafite no convite da Galerie. Empreguetes e patroas participam do café da manhã com Ana Maria Braga.

Terça-feira, 7 de maio

Empreguetes e patroas conversam e discutem na Ana Maria Braga. Patroas se organizam contra Empreguetes, que dão autógrafos, e Chayene sente inveja. Chayene descobre que o show foi cancelado. Rodinei entra na galeria e cobra explicações de Sônia, mas é expulso. Sandro vai até o condomínio e diz que é primo de Naldo para conseguir vender o celular. Rodinei promete vingança contra Galerie. Laércio não consegue comprar nada para agradar Chayene, mas é convencido por Messias a contratar Disk Quentinhas da Rosário. Lygia e Otto almoçam e se dão bem, mas ele murcha diante da notícia de ela ser casada. Bufê comemora o programa da Ana Maria Braga. Lygia e Otto vão ao escritório e ele pede para fechar acordo com eles. Ernani comunica na reunião que Otto é um novo cliente. Lygia alerta Elano para não se meter com Conrado. Rodinei se prepara para grafitar Galerie. Inácio começa a reforma do quartinho e imagina morar ali com Rosário. Rodinei começa a grafitar a Galerie.

Quarta-feira, 8 de maio

Elano descobre que o escritório está envolvido em confusão com venda de ações. Rodinei encontra Liara e eles discutem. Sônia chega na Galerie e encontra tudo grafitado. Liara tenta convencer Sônia a manter o desfile. Elano conta para Lygia que desconfia de Conrado, e ela o orienta a não fazer nada. Conrado pede para Elano fazer o trabalho por ele. Jornalista elogia grafite e Sônia se empolga. Celular de Máslova explode e ela culpa Sandro. Chayene se revolta com música em celular da Socorro e "explode" celular. Chayene insiste que tem superpoder. Liara coloca Rodinei para dar entrevista e ele é ovacionado, mas se nega a aparecer. Jurema questiona Sandro por celular ter explodido e Penha o enquadra.

Quinta-feira, 9 de maio

Chayene tenta explodir coisas. Cida pensa em Conrado e Valda questiona a inquietação. Isadora e Conrado discutem por causa de Cida. Sandro leva Penha para casa e eles dormem juntos. Chayene vê a foto de Rosário em embalagem de quentinha. Chayene briga com Laércio e Socorro por quentinhas e prende os dois na gaiola. Tom liga para Rosário e Inácio se incomoda. Penha vê Sandro vendendo celulares, mas ele foge. Rosário tenta convencer Inácio a não se incomodar com o trabalho. Isadora não consegue chegar a tempo da prova do vestido. Cida recebe estilista em casa. Cida e Penha não conseguem ir à reunião e Rosário teme reação de Inácio. Estilista pede para Cida provar vestido, para que ele não perca a viagem. Sandro pede para sair do esquema dos celulares e o agiota reclama. Conrado vê Cida de noiva.

Sexta-feira, 10 de maio

Cida expulsa Conrado do quarto e chora, Conrado fica abalado. Penha joga celulares fora e expulsa Sandro da casa. Rosário e Fabian tiram fotos juntos. Segurança vê o mercadinho grafitado. Valda passa mal ao chegar em casa. Messias tenta entender quem grafitou mercadinho. Lygia pede informações sobre Samuel. Liara e Alejandro descobrem que Samuel vandalizou a loja de Messias. Lygia conta a Ernani que desconfia de Conrado por vazamento de venda de ações. Ernani se nega a investigar Conrado no caso das ações e Lygia se demite. Samuel pede desculpas a Messias, mas é levado à delegacia. Lygia conta a Elano que foi demitida e pede para ele continuar no escritório. Inácio questiona Rosário por uma foto com Fabian. Laércio e Socorro veem a foto de Rosário com Fabian e Chayene percebe. Lygia chega na delegacia para ajudar Samuel.

Sábado, 11 de maio

Lygia pede para Messias ir até a delegacia. Rosário tenta se justificar para Inácio por foto. Penha aconselha Dinha a esquecer Inácio. Sônia pede para Valda pegar a toalha da família, mas ela não lembra onde guardou e Cida decide ajudá-la. Delegado aconselha Samuel e o libera. Samuel conta a Lygia que foi Liara quem o entregou à polícia e ela briga com a irmã. Chayene descobre que Gentil cancelou sua participação no programa. Empreguetes planejam entrevista e ensaio para show. Elano ouve Ernani questionar Conrado sobre conversa suspeita no escritório. Conrado convence Ernani que não fez nada errado. Rosário e Penha se preparam para sair para entrevista. Liga das patroas faz reunião. Empreguetes participam de programa do Gentil e Chayene descobre.

*As informações podem ser modificadas em função da edição da novela.