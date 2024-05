Ana Maria cobra ajuda de Matteus em enchentes no RS: Pode fazer muita coisa

Ana Maria Braga cobrou ao vivo a ajuda de Matteus, vice-campeão do BBB 24, nas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Matteus disse que se sentia de "mãos atadas" diante da crise no RS, e a apresentadora disse que ele ainda podia "fazer muita coisa". "Eu tô vivendo um momento conturbado na minha cabeça. [...] Me sinto de mãos atadas. Quando [fui procurado para fazer uma vaquinha], não pensei duas vezes em fazer uma parceria e ajudar nosso estado", disse o ex-brother.

Eu sei que você disse que tá de mãos atadas, mas não tá de boca e cabeça atadas. Você pode fazer muita coisa, pedindo a solidariedade e ajuda do Brasil todo, que é isso que você tem feito. Ana Maria Braga

Em seguida, Ana Maria disse que o estado precisa da presença de seus nativos após Matteus afirmar que estava cumprindo agenda em Manaus e no Rio de Janeiro. "Eu tive alguns compromissos. Estou em Manaus e hoje estou indo para o Rio. Mas logo estou voltando para o Rio Grande do Sul. A gente vai seguir engajado nessa ação", disse o ex-BBB, que passou o último final de semana no Amazonas com Isabelle, com quem teve um romance no reality.

O Rio Grande do Sul precisa de todos os rio-grandenses lá por perto, com essa força que têm. Ana Maria Braga

Após o programa, Matteus apareceu chorando nas redes sociais e dizendo que não é o "único responsável" pelo sucesso da vaquinha. "Isso vai além de Matteus. Tudo que a gente está fazendo é de coração, ninguém aqui quer aparecer mais do que ninguém", disse.

Matteus foi um dos famosos que divulgou uma vaquinha que já acumula mais de R$ 29 milhões em doações. A iniciativa também foi apoiada por influenciadores como Virginia, Boca Rosa e Davi, o campeão do BBB 24, além de artistas como Lucas, da banda Fresno, e o funkeiro MC Ryan SP.