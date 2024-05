Cintia Dicker se emociona com viagem de Pedro Scooby para Rio Grande do Sul

Cintia Dicker, 37, se emocionou ao falar sobre a viagem do marido, Pedro Scooby, 35, para ajudar no resgate de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A modelo falou sobre a atitude do marido e segurou o choro. "O Pedro está lá [no RS], com todos aqueles anjos maravilhosos, tenho certeza que eles vão fazer um trabalho incrível para ajudar o sul. Tem uma equipe linda e maravilhosa que está dando tudo para fazer o máximo possível para ajudar o máximo de pessoas".

Cintia é de Campo Bom, interior do RS, e disse que gostaria de estar lá para ajudar. "Queria muito estar lá, minha família é de Campo Bom, todos ajudando e fazendo o que podem. Estou fazendo o que posso daqui".

A artista ficou no Rio de Janeiro com a filha, Aurora, e o enteado, Dom, filho de Scooby com Luana Piovani.