Belo desabafa após fim de casamento: 'Continuarei acreditando no amor'

Belo, 50, em entrevista ao Extra:

Após chorar na música "Reinventar", no show em São Paulo, o cantor diz que ainda acredita no amor. "Às vezes eu mesmo me escuto para lembrar de algumas coisas e me emociono", e continuou: "Ninguém é de ferro. Acredito no amor e continuarei acreditando. É ele que me move e sempre será assim".

Segundo Claudinho, fundador do Soweto, esse foi um momento marcante para o grupo. "Ele passa por um momento de forte emoção e conseguiu demonstrar isso na música. Belo é um grande intérprete, mas com esse ''Q'' além, tocou ainda mais as pessoas e a gente. Não tem como não se emocionar".

Fim do casamento

Belo e Gracyanne estão separados há 8 meses. Segundo a cobertura de Pasin, Belo e Gracyanne já não são um casal há alguns meses, inclusive, já entraram na Justiça com documentação para a separação.

Qual o motivo? O término aconteceu após um desgaste na relação, no entanto, eles seguem amigos e optaram por esperar a "poeira baixar" antes de tornar público que não estão mais juntos.

Teve traição? Apesar de diversos rumores, a defesa de Gracyanne Barbosa apontou que o relacionamento que a musa fitness manteve com o personal Gilson Oliveira foi depois do término.