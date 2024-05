Bonner viaja para Canoas em avião com doações e apresentará JN do Sul

William Bonner, 60, viajou para Canoas (Rio Grande do Sul) em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) com doações e apresentará o Jornal Nacional ao vivo do estado, que vem sofrendo com enchentes após fortes chuvas.

O que aconteceu

Em vídeos publicados nas redes sociais do g1, Bonner explicou. "Daqui a alguns minutos vou embarcar com destino a Canoas, a bordo de um avião da FAB, que vai levar doações para aquela região."

Esse avião aqui atrás de mim esta levado um hospital de campanha para as pessoas que estão precisando de ajuda no Rio Grande do Sul. William Bonner

Ele adiantou que apresentará a edição de hoje (6) do Jornal Nacional do estado. "Nós vamos apresentar o Jornal Nacional lá do Rio Grande do Sul, acompanhando esse momento tão dramático da história do estado."

Bonner apontou ainda que, além do hospital de campanha, o avião também leva outras doações.

Canoas, assim como outras cidades do estado, sofrem os efeitos de fortes chuvas na região. 83 mortes já foram confirmadas após uma semana de chuvas incessantes