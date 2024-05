Maiara e Maraisa são criticadas por show no RS diante do desastre no estado

Maiara e Maraisa foram criticadas por fazerem show no Rio Grande do Sul em meio ao desastre provocado pelas chuvas nos últimos dias.

O que aconteceu

A dupla sertaneja se apresentou neste domingo (5) em Santa Bárbara do Sul. A cidade não sofreu com as fortes chuvas que afetam o estado desde a semana passada.

Em vídeos, as cantoras aparecem no palco, falam da calamidade no estado gaúcho e justificam a relização do show. "Tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Quem puder ajudar o Rio Grande do Sul. Desculpa, a gente não podia deixar de vir aqui hoje.

Não podia deixar de fazer o nosso papel. Com todo respeito, sei que não é fácil, mas a gente não foge à lua afirmou uma das irmãs.

Em outro momento da apresentação, as cantoras rezam um "Pai Nosso" com o público pelas vítimas das enchentes no estado.

No entanto, o show no estado gaúcho acabou provocando uma série de críticas. "Amo as gêmeas demais, mas, caraca, foi muita falta de noção", disse um. "Essas duas só fazem escolhas péssimas", disse outra. "O estado que elas estão fazendo show hoje está em calamidade. Porque não cancelaram essa p***", destacou outro.