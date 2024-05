Apple deve lançar novos produtos amanhã; saiba o que esperar

A Apple deve apresentar nesta terça-feira (7) novas versões do iPad Air e do iPad Pro - que não é atualizado desde a sua 6ª geração, lançada em 2022.

O Apple Pencil —conhecido como caneta inteligente— e o teclado Magic Keyboard também podem ganhar novidades. A empresa transmitirá ao vivo seus anúncios a partir das 11h (horário de Brasília) em sua página no YouTube e no AppleTV+. Confira a seguir o que esperar dos novos produtos.

iPad Pro 7ª geração

Dois tamanhos. Muitos rumores indicam duas opções de tela: 11 polegadas (27,9 cm) e 12,9 polegadas (32,7cm). O site CNET já não descarta uma versão de 13 polegadas para ocupar o posto de maior iPad Pro, o mais avançado da linha de tablets da Apple.

Tela Oled. Segundo o site Bloomberg, o novo iPad Pro terá a tecnologia Oled em sua tela, resultando em cores mais intensas, maior nitidez e brilho. A versão anterior utiliza telas com mini-Led (melhor do que as telas de LED e LCD).

Se esse conjunto se confirmar, é provável que o tablet seja mais fino e que a bateria dure mais.

Processador. Alguns rumores indicam que a Apple usará o chip M3, presente nos computadores mais avançados da marca, como o Macbook Air M3, que chegou ao Brasil em março.

Outros já dizem que há uma "forte possibilidade" de a empresa usar um novo chip mais avançado, chamado M4, segundo os sites MacRumores e Bloomberg. O objetivo seria fazer o iPad Pro funcionar com ainda mais recursos de inteligência artificial - a IA deve ser o grande foco da Apple neste ano em todos os seus produtos - assim como outras gigantes do setor.

Preço mais alto. O preço de lançamento dos dois modelos do iPad Pro pode ser mais alto do que a geração passada - que chegou custando a partir de US$ 799 (11 polegadas) e US$ 1099 (12,9 polegadas).

De acordo com o site DigiTimes, os valores podem girar em torno de US$ 999 para o dispositivo de 11 polegadas e US$ 1.199 para o de 12,9 polegadas.

Informações do site MacWorld sugerem que o preço inicial será a partir de US$ 1.499 e US$ 1.799, respectivamente.

iPad Air 2024

Dois modelos. A expectativa é que o iPad Air 6ª geração tenha um tamanho a mais além da sua versão de 10,9 polegadas. Agora é esperado um com tela de 12,9 polegadas.

Tecnologia antiga de tela. Os rumores não indicam grandes mudanças nesse ponto. Ao contrário da nova tela Oled, o iPad Air de 2024 deve manter a sua tela de Led.

Atualizações nas câmeras. O conjunto traseiro pode ganhar flash. A câmera frontal pode ser realocada da parte superior para a lateral. Mas não há muitos detalhes sobre isso.

Processador. O iPad Air pode ser lançado com o chip M2, anunciado em 2022 - e presente atualmente no iPad Pro lançado no mesmo ano, que ainda é vendido pela Apple.

Preços. A partir de US$ 599, segundo informações do site Mashable.

OBS: Com a proximidade do evento, os valores dos modelos iPad Pro e iPad Air já reduziram em algumas lojas de comércio eletrônico, como você pode ver abaixo.

iPad e iPad Mini

Os rumores estão fracos quanto aos modelos iPad de 11ª geração e o iPad Mini de 7ª geração. Especula-se que eles serão atualizados no final de 2024.

Novos Apple Pencil e teclado

Uma nova versão do teclado Magic Keyboard também é esperada. As mudanças envolvem uma tampa de alumínio e um trackpad (para as ações que um mouse faz) maior.

Os códigos de teste dos sistemas operacionais iPadOS 17.4 e 17.5 sugerem também a existência de um novo Apple Pencil. Isso porque há menção a um novo gesto possível: "apertar".

O atual Apple Pencil (2ª geração) suporta apenas gestos de toque duplo e não possui sensores de pressão.

*Com informações de texto publicado em 10 de abril de 2024.

