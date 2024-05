Beyoncé surpreende com body fio-dental e é elogiada nas redes: 'Gostosa'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Beyoncé, 42, surpreendeu ao divulgar fotos com um body fio-dental nas redes sociais. A cantora foi elogiada na internet pelos seguidores e fãs.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, a cantora mostrou o look ousado na parte de trás. Beyoncé apareceu com um body e um casaco de pelo, mas o body fio-dental só foi visto em uma das fotos que ela posou de costas.

Logo, a cantora chamou atenção e recebeu uma série de elogios. "Gostosas não sentem frio na perna, e que esteja dito", disse uma página de fãs. "E esse tamborzão aí atrás, mulher?", perguntou outra página de fãs sobre o bumbum da cantora. "Linda demais, mãe", disse uma seguidora. "Que abundância", comentou outra. "Sempre linda", afirmou mais uma. "Deusa", elogiou outra.

Alguns fãs preferiram deixar comentários perguntando quando a cantorá virá ao Brasil, após a passagem de Madonna. "E aí, Beyoncé, vai fazer show de graça em Copacabana também?", perguntou um fã. "O show da Madonna já acabou e você ainda não chegou", disse outra. "O show de Copacabana vai ser em maio?", brincou outro.