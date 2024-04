'Renascer': Ritinha vai atrás de homem em noitada que termina em sexo

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Ritinha (Mell Muzzillo) sai em noitada que termina em sexo.

Tudo começa após a volta de Eliana (Sophie Charlotte) para a fazenda. Irritada com a presença da amante do marido, Ritinha chama Zinha (Samantha Jones) para sair e beber na venda do Norberto (Matheus Nachtergaele).

As duas bebem todas, mas encontram Damião (Xamã) no caminho de volta. "Onde é que você tava até essa hora, Rita?", pergunta o ex-matador. "Oxe... deu pra me vigiar agora, é?", responde a esposa.

Zinha revela que as duas estavam bebendo na venda e deixa o casal sozinho. "E você tava atrás de quê na venda a essa hora?", quer saber o empregado de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Ritinha diz que estava atrás de homem. "Eu tava atrás de homem...", garante ela.

Damião lembra que a filha de Inácia (Edvana Carvalho) se casou perante Deus. "E você não disse nada pra Deus, não? Você não fez os seus juramentos, não? Só eu que fiz?", pergunta a moça.

Ela joga na cara do marido sobre o caso com Eliana. "Tô falando daquela sirigaita da Eliana... que o diabo não quis de junto dele e mando de volta pra cá! Pra atazaná meu juízo! Pois se eu lhe ver arrastando asa pra cima dela, vou sair tendo fraqueza por tudo o que é canto!", ameaça.

Por fim, os dois fazem as pazes e a noite termina em sexo. "Então por que é que você não larga dessas brabeza toda, e vem ter uma fraqueza mais eu?", fala Damião beijando a esposa.

