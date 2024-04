Gretchen diz dormir com a mão dentro da cueca do marido: 'Preciso do toque'

Gretchen, 64, revelou que tem mania de dormir com a mão dentro do shorts do marido, Esdras de Souza, 50, porque gosta de sentir o toque do amado.

O que aconteceu

A famosa disse ser uma pessoa carinhosa, grudenta e do toque. Durante participação no PocCast, Gretchen contou que no início do relacionamento com Esdras ficou contente ao saber que ele, assim como ela, é uma pessoa "grudenta".

Cantora disse ser muito parecida com Esdras. "Quando meu marido começou a namorar comigo, ele falou 'acho que você não vai aguentar porque eu sou muito grudento'. Eu falei: 'Meu Deus, é o homem dos meus sonhos'. [A gente se fala] o tempo todo. Se ele está perto de mim tem que está de mãos dadas, se ele está deitado na cama tem que está com a perna por cima da minha. Ele é uma pessoa muito parecida comigo e eu sou igual [a ele]".

Dormir com a mão na região íntima do marido. "Sabe como eu durmo? Com a mão dentro do shorts dele, mas isso é mania, porque se eu estiver sozinha, durmo com a mão dentro da [minha] calça... Quando ele está [deitado ao meu lado], posso estar de costas para ele, eu viro a mão e enfio dentro do shorts, porque eu preciso sentir... Sabe o elástico da roupa? O elástico segura a minha mão, eu tô ali com a mão no corpo dele para não escapar. Eu preciso do toque. É muito importante para mim".

Gretchen e Esdras de Souza estão juntos desde 2020. A artista já afirmou que a diferença de idade entre eles não é problema e que o casal não pretende ter filhos, apenas "curtir a vida".