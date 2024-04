Em coletiva polêmica, Min Heejin acaba com a HYBE e a indústria da música

Na última madrugada, Min Heejin, CEO (ainda) da Ador, e mente por trás do fenômeno NewJeans, chamou às pressas a mídia sul-coreana para uma coletiva de imprensa. O fato aconteceu sete horas depois da HYBE anunciar que denunciaria a executiva para a polícia por violação de confiança.

Splash explicou aqui sobre o embate entre Heejin, Ador e Hybe. E abaixo destacamos (e transcrevemos) declarações-chave dadas na coletiva, tanto pela CEO, quanto por seu advogado que estava presente no local.

Heejin estava visivelmente abalada, cansada e usando um boné para não mostrar o rosto. Antes de cada declaração colocaremos o horário, assim como na matéria original.

3:11 p.m: "Estou envolvida em uma série de rumores recentemente, e ao mesmo tempo as NewJeans estão com música nova para lançar", suspira Min Heejin. "Eu queria contar a minha versão dos fatos depois do comeback do grupo, mas fui surpreendida pela auditoria da HYBE segunda-feira. A HYBE está com uma estratégia de relações públicas contra mim ainda mais forte do que a que ela possui com seus artistas. Me tornei uma bruxa. A minha pioridade é limpar o meu nome e contar a verdade sobre o que aconteceu. Eu e HYBE temos um entendimento muito diferente dos fatos".

Me tornei uma bruxa.

3:13 p.m: "Ver essa quantidade de fotógrafos nesse momento me dá a impressão de que não sou um ser humano. Sigo pensando: eles querem que eu morra? As pessoas ficariam felizes se eu morresse? Não checo os comentários pois isso me mataria. Não imagino que alguém seria bombardeado com tantos comentários negativos em tão pouco tempo. Eu acredito que sou inocente. Não sei o que vocês pensam, mas quero focar nas NewJeans."

3:16 p.m: "Eles pegaram o notebook do CEO e as conversas que tivemos. Para mim, isso é a maior fraude de todas. Sei que sou uma pecadora nos olhos do público, mas o CEO da HYBE, Park Jiwon, que era muito próximo de mim até pouco tempo, e todo mundo que me ataca agora me faz pensar: o que começou isso tudo?"

3:18 p.m: "Tudo o que eu comentei confortavelmente com o CEO Jiwon me fez virar "a mulher velha recalcada", tudo que discutimos foi no privado, no íntimo. Sim, algumas coisas passaram dos limites, mas isso porque foi tirado do contexto. Se alguém quer te incriminar, tirar conversas fora do contexto, é fácil criar uma história nova sobre isso".

Na verdade, não estou feliz, mesmo com o sucesso das NewJeans. E as pessoas me perguntam e eu não estou.

3:20 p.m: " Mesmo que as NewJeans me considerem como se eu fosse mãe delas, eu nunca concordei com as pessoas que suspeitavam de mim e diziam que eu amava elas como fã. Eu nunca gostei da cultura idol. Meu objetivo sempre foi fazer o meu trabalho de forma limpa. Não posso concordar com a HYBE dizendo que eu fiz tudo isso por dinheiro.

Tudo que a HYBE diz é mentira. Nunca falei que BTS me copiou.

3:22 p.m: "Eles disseram que eu falei que o BTS me copiou, o que ajuda a me incriminar e colocar as pessoas contra mim. Isso fez as pessoas acreditarem que eu não mereço as NewJeans e que eu estava tentando assumir o controle da HYBE. Como eles podem fazer isso comigo? Por que eles querem fazer eu me tornar algo que não sou?"

Não consigo dormir, quase entrei em colapso no caminho para cá. Essa é a minha última chance de falar publicamente.

"Entrei na Big Hit como chefe da marca, não na Source Music e sim na Big Hit. Nunca quis tomar o controle da Ador. Não sei de onde sairam os boatos de eu ser "usurpadora". A HYBE possui 80% da companhia, vocês precisam entender toda a história para compreender o que está acontecendo".

Não fui eu que me virei contra a HYBE, e sim a HYBE que me traiu. Eles querem matar alguém que fez o que eu fiz como chefe de uma subsidiária.

3:27 p.m: "Ninguém fez o que eu fiz durante esses 30 anos no K-pop. Quando saí da SM Entertainment também foi seguido de rumores e eu não me importei com o que falavam. Eu sou uma pessoa meio estranha. Saí da SM pois Lee Sooman (fundador da SM) achou que eu era esperta demais. Era difícil mas eu trabalhei duro".

"Eu queria expandir o meu trabalho, fazer algo novo e a SM não era o lugar para isso. Sooman me perguntou se eu queria tirar um tempo livre e liderar uma nova subsidiária lá dentro mas eu nunca quis um trabalho executivo. Nunca foi meu objetivo. Eles não me deixaram sair por três meses e depois eu pedi demissão."

Nesse momento, Heejin pede para imagens serem colocadas na tela, com prints de conversas entre ela e Bang Sihyuk, presidente da HYBE.

3:32 p.m: "Podemos mostrar o material agora?", Heejin se vira para a tela e comenta as mensagens. "Bang Sihyuk disse que me trataria melhor que um membro executivo, que eu seria livre para atingir meu potencial criativo. Eu fiquei muito agradecida e disse que não o decepcionaria"

Sihyuk disse que eu deveria construir o Mundo da Min Heejin.

"Foi antes da compra da Source Music (empresa das LESSERAFIM). Sihyuk sugeriu que comprássemos a Source para criar um grupo feminino, usar as trainees deles e debutar um novo grupo. Eu disse não inicialmente, mas quis cooperar pois tinha acabado de entrar na empresa" completou Heejin.

3:37 p.m: "Sou o tipo de pessoa que começa tudo do zero, mas pensei que iria embarcar na vontade dele por causa do sistema já pronto. Seria melhor se eu tivesse começado o meu próprio negócio, criado minha marca, mas entrei na empresa pela chance de poder pagar bem quem trabalhasse comigo"

Começar uma empresa do zero te deixa pobre. Não conseguiria atrair investidores sendo mulher.

"Queria atingir meu máximo potencial, não foi sobre fazer dinheiro, seria muito difícil atrair investidores sendo mulher, já vi tanta podridão. Sempre discordei do Sihyuk mas achei que seria o melhor caminho para atingir meu objetivo. E então veio o COVID. A Source Music já tinha as GFriend. O disband desse grupo não tem nada a ver comigo".

3:39 p.m: "Nunca estive na Source Music. Não faço amigos no trabalho, não saio com pessoas da empresa. Mesmo que eles tivessem trainees, ninguém além da Minji (integrante das NewJeans) seria recrutável para mim"

Como seria um grupo feminino da empresa do BTS?.

"A HYBE me disse que seria interessante um grupo feminino da Min Heejin para deixar as pessoas curiosas. Como seria um grupo feminino da empresa do BTS? A HYBE tinha certeza que as pessoas ficariam interessadas, então comecei a fazer audições. Precisei fazer tudo do zero pois não tínhamos nada. Hanni (outra integrante das NewJeans) foi a primeira pessoa que encontramos já com a ideia nova do grupo".

3:42 p.m: "Houve muita procura mas poucos se encaixavam no que eu tinha em mente. As outras três trainees (Danielle, Haerin e Hyein) entraram depois que começamos um novo processo de audição intitulado BTS girl group e eu tinha controle criativo do trabalho."





Um dos problemas para Heejin foi que HYBE descumpriu a promessa e debutou outro grupo (LESSERAFIM) antes. "Jiwon chegou e falou para não promover o nosso grupo (NewJeans) antes do debut das LESSERAFIM, eles queriam que as pessoas pensassem que elas eram o meu grupo".

"Você consegue bater as aespa em dezembro?", teria questionado Sihyuk

"Esse nunca foi o meu objetivo, eu achei que ele fosse uma pessoa generosa, mas descobri que era diferente do que aparentava. Fiquei muito revoltada e preocupada com as meninas e com os pais, todos reclamando querendo saber do debut. Eles descumpriram a promessa e debutaram a Sakura antes"

Heejin comentou sobre a acusação de ter ido atrás de um xamã (na Coreia do Sul é bem comum) para entender o que estava acontecendo e, aparentemente, ter ficado feliz com a saída dos integrantes para o serviço militar por 2 anos:

Como a mãe de Newjeans, só pensava nas minhas filhas. Hybe estava tão farto de mim. E o BTS são um Ás.

"Eu estava curiosa e fui perguntar ao xamã como eu iria me programar dentro da empresa do BTS. Eles vão ou não servir ao Exército? Expor as mensagens com a minha amiga (xamã) é errado"

Precisei ir à terapia por causa da HYBE.

4:05 p.m: "Bang Sihyuk, você não está com vergonha do que está acontecendo? Conversei com os pais das meninas o porquê de eu estar fazendo tudo isso, pois sinto que elas são os meus bebês. Eles têm me ligado e chorado, dizendo que sentem pena de mim".

"A mãe de uma integrante me ligou e disse que eu deveria contar a minha história, pois estou sendo perseguida como uma bruxa"

4:19 p.m: "Essa indústria é tão baixa. Tem tantos lixos nessa indústria. Preciso falar, você está deprimido agora Park Jiwon? Eu estou deprimida há 10 anos". "Jiwon concordou que Sihyuk fez bullying comigo, tentou me explorar e eu escutei ele pois confiava e respeitava ele como profissional. Mas eles pegaram nossas conversas e estão usando contra mim".

Não estou falando mal das ILLIT. Elas são inocentes. São os adultos que copiam ideias o problema.

4:41 p.m: "Cada subsidiária precisa manter sua criatividade, e o que aconteceu com as ILLIT, não estou falando mal delas, elas são inocentes, são os adultos que copiam. Eles copiaram a fórmula toda das NewJeans. Eles não deviam ter feito esse sistema cheio de subsidiárias, devia ter sido igual SM e YG. Esse sistema só faz as subsidiárias competirem e cria um clima ruim. Isso precisa mudar".

Não temos photocards aleatórios nos discos pois estimula competição de popularidade.

4:45 p.m: "Não temos photocards aleatórios nos discos das NewJeans pois estimula a competição de popularidade entre os membros. Por isso precisamos criar presentes aleatórios pros discos e isso encarece a produção. Queria poder competir no mercado de forma diferente, mas o sistema não deixa".

Sei que pareço louca, mas não existe ninguém como eu no mercado, só pessoas que querem fazer dinheiro, dinheiro, dinheiro, sem nenhuma ideologia para liderar a indústria.

Já na parte final da coletiva, em meio a lágrimas e declarações sobre as integrantes do NewJeans, Heejin foi questionada se pretende deixar a HYBE.

4:53 p.m: "Não pretendo quebrar meu contrato com a HYBE apesar de tudo isso. Como vocês podem me questionar isso? A razão que vim aqui é por causa do comeback das NewJeans amanhã. Eu sabia que se não viesse me pronunciar hoje, as pessoas falariam mal delas amanhã".

"Bang Sihyuk precisa tirar suas mãos das subsidiárias da HYBE. Não é que ele não seja capaz, mas isso faz as pessoas puxarem o saco e fazerem coisas que elas não querem só para agradar. É da natureza humana. Olha o que aconteceu com as ILLIT agora, todo conteúdo delas é copiado das NewJeans. Até mesmo as publicidades e coreografias. Nossos coreógrafos estão bravíssimos. Seria errado se eu não falasse nada".