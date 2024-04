Despejo de Frogmore deixou Harry 'furioso e aos prantos', diz biógrafo real

O biógrafo real Tom Quinn revelou nesta semana, em entrevista ao jornal britânico The Sun, novos detalhes sobre o despejo do príncipe Harry, 39, e de sua esposa Meghan Markle, 42, da residência de Frogmore Cottage, em junho de 2023.

O que aconteceu?

Quinn afirma o irmão de William não recebeu nada bem a notícia de que seria obrigado a desocupar o imóvel. "Harry ficou aos prantos e realmente furioso por ter sido despejado de Frogmore. Harry não conseguia ver que escolher deixar de ser um trabalhador real significaria inevitavelmente ser privado de sua residência real."

Harry teria interpretado o despejo como uma vingança de seu pai, o Rei Charles, 75, pela publicação de sua autobiografia "O Que Sobra". "Na época, poucas pessoas perceberam que o despejo de Frogmore foi um tapa na cara para Harry, foi a gota d'água. Ele sentiu que seu pai não tinha o direito de fazer isso e que era puramente vingativo."

De acordo com o biógrafo, a atitude de Charles evocou em Harry lembranças traumáticas do período em que sua mãe, Lady Di (1961-1997), ainda era viva. "Harry interpretou isso [despejo] como uma rejeição cruel, um lembrete doloroso de tudo o que sentia quando seu pai brigava com sua mãe durante o longo e doloroso processo de divórcio [do então casal]."