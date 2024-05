Anitta chega ao Brasil para show de Madonna: 'Rio, estou aqui'

A cantora Anitta chegou na manhã de hoje ao Brasil e já está no Rio de Janeiro, onde se prepara para se apresentar como convidada especial do show de Madonna, na noite de hoje.

O que aconteceu

Anitta foi flagrada chegando na manhã de hoje ao aeroporto de Cumbica, em São Paulo, onde embarcou em outro voo, com destino ao Rio de Janeiro (RJ).

Ela acenou para os fotógrafos e ainda encontrou tempo para tirar fotos com os fãs que a aguardavam no saguão.

Ela é esperada como convidada especial do show da cantora Madonna, que acontecerá às 21h45 de hoje, na praia de Copacabana.

Em seu Instagram, Anitta postou uma foto de biquíni, na piscina de um hotel. Na legenda, escreveu em inglês: "Bikini to match the city's vibe: Rio, I'm here" ("Biquini para combinar com a vibração da cidade: Rio, estou aqui").