Curaçao, o paraíso no Caribe onde não há furacão e tem sol o ano inteiro

Conhecido por ser um destino com mar azul turquesa e muito seguro para os turistas, Curaçao, no Caribe, pode ser uma ótima opção para quem deseja curtir as férias em qualquer época do ano.

Isso porque, ao contrário de outras ilhas desta região, o país apresenta pouca precipitação de chuva e está fora da rota de furacões. "A nossa localização geográfica permite-nos promover esta condição diferenciada. E muitos turistas vêm o ano todo, porque sabem que não temos problemas", destaca Hugo Clarinda, diretor do escritório de Turismo de Curaçao.

Inclusive, desde o segundo semestre do ano passado, o local recebe voos direto de Belo Horizonte (MG), o que facilitou a chegada de mais brasileiros. Antigamente, o jeito mais fácil de chegar até lá era saindo do Rio de Janeiro ou São Paulo, com escala em Bogotá, na Colômbia.

Segundo dados oficiais do turismo de Curaçao, com essa nova rota o número de turistas brasileiros mais que dobrou, passando de 10,2 mil, em 2022, para 26 mil em 2023.

Quatro idiomas

A capital do país, Willemstad Imagem: Visit Curaçao

"Bon Bini". Essa é a tradução para bem-vindo em papiamento, um dos principais idiomas falados em Curaçao. A língua crioula mistura um pouco de português, espanhol e só quem é nascido no local consegue entender.

Embora existam diferentes teorias sobre a sua origem, a maioria dos linguistas acredita atualmente que o papiamento se originou na costa da África Ocidental, pois apresenta grandes semelhanças com o crioulo cabo-verdiano e o crioulo da Guiné-Bissau.

Hugo Clarinda, diretor do escritório de Turismo de Curaçao

A língua é usada no dia a dia em igrejas, parlamentos e ensinado nas escolas como língua materna. Mas como o país foi colonizado pela Holanda, os curuçaenses também aprendem holandês de forma obrigatória quando pequenos.

Para complementar, na escola, também há aulas de espanhol e inglês. E não pense que esses dois últimos idiomas são menos importantes. Muito pelo contrário. Ao conversar com quem mora no local é possível se comunicar nas quatro línguas perfeitamente.

Praia de Kokomo Imagem: Visit Curaçao

Praias públicas e privadas

O principal atrativo de Curaçao, sem dúvida, são as praias. Porém, caso o turista goste um pouco mais de história e de fazer compras, é possível explorar em algumas horas o centrinho da capital Willemstad ou fazer um free walking tour, que leva a diversos pontos de interesse a pé.

O país conta com 35 praias oficiais, sendo possível acessá-las de carro ou de transporte público. Neste último, é preciso um pouco de paciência, pois os ônibus não operam com tanta frequência e costumam passar em intervalos de uma hora.

Para aproveitar melhor o tempo, o mais indicado é alugar carro ou contratar transfers. Como Curaçao é pequena, em sete dias já é possível conhecer e explorar toda a ilha holandesa.

Kenepa Imagem: Visit Curaçao

O país oferece opções para todos os bolsos e estilos de viajantes. Para quem deseja um lugar mais reservado, é possível visitar praias mais inóspitas e com pouca gente. Há hotéis e resorts que têm pequenas praias dentro do próprio espaço e são boas opções para quem quer tranquilidade.

Em Curaçao, há praias públicas e privadas. As que costumam ser pagas custam, em média, de US$ 3 a US$ 5. Em casos excepcionais pode ser um pouco mais caro que isso.

Já as públicas, apesar de não se pagar para frequentar, muitas cobram pelo uso de cadeiras e guarda-sol. E quase tudo é cobrado em dólar, o que encarece muito a viagem. A moeda oficial é o florim, mas lugares turísticos trabalham com a moeda americana.

O ideal é levar a própria canga ou toalha e garantir um lugar gratuito na faixa de areia, caso queira economizar um pouco. Outra dica é sempre levar sapatilhas próprias para entrar no mar. A maioria das praias é composta por muitas pedras, podendo machucar ou incomodar os pés.

Kalki Imagem: Visit Curaçao

As melhores praias

Não há paisagem feia em Curaçao, todas as praias são de mar limpo e de tom azul turquesa. Mas cada uma tem um diferencial. Há lugares que são simplesmente para relaxar e outros que oferecem um mergulho incrível com tartarugas e outros animais marinhos.

"Temos uma oferta turística bastante diversificada, desde turismo de sol e praia, natureza, náutico, esportivo, lua-de-mel/romance, luxo, entre outros", destaca Clarinda.

Segundo ele, as praias mais procuradas pelos visitantes são Kenepa Grandi, Porto Mari, Cas Abao, Kokomo, Kalki e Lagun. Saiba um pouco sobre cada uma:

Imagem: Visit Curaçao

Kenepa Grandi: é considerada uma das bonitas do país e fica a 40 quilômetros do centro. É pública e oferece um mirante no caminho do estacionamento para a praia.

Porto Mari: o lugar é um paraíso para quem gosta de fazer snorkel e mergulhos de cilindro. Ao contrário de Kenepa Grandi, a praia tem infraestrutura com bar, restaurante e chuveiros. Ela é particular e o turista paga quatro florins ou US$ 2,50. As cadeiras também são pagas e o preço pode variar conforme a temporada. O acesso de carro leva, em média, 35 minutos saindo do centro.

Cas Abao: também é uma praia privada. O local oferece bar, restaurante e chuveiro. Há muita sombra de árvores e o clima é bem familiar. Essa praia está a 35 quilômetros de Willemstad.

Kalki: ideal para os amantes de snorkel, pois o mar é cristalino e, com sorte, é possível ver algumas espécies marinhas. A faixa de areia é um pouco estreita e com pedrinhas, mas vale por ser perto de um parque nacional e ainda ser gratuita. Fica a 50 minutos de carro da capital.

Imagem: Visit Curaçao

Lagun: é uma praia com pouca estrutura, mais selvagem. É pública e também conta com um estacionamento gratuito próximo. Fica a 40 quilômetros do centro.

Kokomo: é privada, (custa em média US$ 3) e conta com restaurantes. Por ser paga, também tem horário de funcionamento, que vai das 9h às 18h. Fica a 18 quilômetros do centro.

Caso queira ir um pouco mais longe e fazer um passeio de barco, que dura o dia inteiro, com direito a comida e bebida a bordo, vale ir conhecer Klein Curaçao, que está localizada a quase uma hora de navegação do centro da capital Willemstad.

A praia é quase deserta, tendo um mirante em formato de bangalô e algumas cadeiras disponibilizadas pelas empresas de turismo. Não se esqueça de levar protetor solar, boné e outros acessórios para se proteger do sol, que é bem forte no local.