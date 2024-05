Madonna 'brasileira' e match com Pabllo: veja as fotos do último ensaio

O ensaio da cantora Madonna, no imenso palco montado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi cercado de mistérios. Ele começou com a rainha do pop usando uma máscara, e depois, mais descontraída e sem o apetrecho, ela surgiu em figurinos ousados. E foi até carregada no colo pela cantora Pabllo Vittar.

Como foi o ensaio

Madonna subiu ao palco por volta da meia-noite para realizar o quarto e último ensaio de sua apresentação no Brasil. Sem música tocando ao fundo, a artista mostrou alguns dos looks que usará durante o show e também um pouco da estrutura do espetáculo. Confira alguns momentos:

A cantora, com seus bailarinos, ensaia uma das músicas do show Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Com os bailarinos, Madonna recria mais um momento de sua carreira Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

O figurino futurístico será usado em um do sete atos em que foi dividido o show da cantora Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Um dos ápices do espetáculo será a participação de Pabllo Vittar Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Durante o ensaio, Pabllo carrega a rainha do pop no colo Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Vestindo uma camisola vermelha e botas até o joelho, Madonna sensualiza com bailarina mascarada Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Vendada, a cantora realiza uma performance com bailarina da equipe Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Madonna canta acompanhada ao piano Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

A cantora, em performance sensual com os bailarinos Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

A rainha do pop, em figurino com as cores da bandeira brasileira Imagem: Lucas Ramos / Brazil News