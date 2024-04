Conquista: parcial da enquete UOL aponta os 10 vileiros que podem sair

21 vileiros da segunda edição de A Grande Conquista (Record) disputam a primeira Zona de Risco. Nela, os 10 menos votados serão eliminados na noite de hoje (25).

O que diz a enquete

Por volta de 09h, de quinta (25), a parcial da enquete UOL aparecia acirrada entre os candidatos mais votados para continuar na casa. A liderança estava com João Hadad, seguido de Fellipe Villas, Kaio, MC Mari e Marcus Cowboy.

O top 10 ainda segue com: Fran Sabino, Sandrão, Vinigram, Luizão Aragão e Cel.

Já na lanterninha, Flavinha aparecia como a menos votada para ficar, atrás dela: Billy, Ratinho, Poliana Roberta, Bruno Cardoso, João Pinto, Edlaine Barboza, Jo Warner, Vini Sassoni, Kadu e Any.

A Grande Conquista - Enquete: quem você quer que fique na primeira berlinda? Resultado parcial Total de 2876 votos 11,09% João Hadad 7,93% MC Mari 3,03% Any 5,35% Fellipe Villas 3,48% Fran Sabino 0,21% Ratinho 1,46% Jo Werner 14,57% Cel 13,07% Vinigram 12,52% Kaio 1,63% Kadu 10,67% Sandrão 0,24% Billy 0,52% Flavinha 1,39% Vini Sassone 2,75% Luiza Aragão 1,04% Bruno Cardoso (Palhaço) 0,70% João Pinto 1,15% Edlaine Barboza 0,76% Poliana Roberta 6,43% Marcus Cowboy Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2876 votos

