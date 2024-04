BBB 24: Ex-participantes conquistam documentário, programa e... novela?

Após o fim do BBB 24, alguns participantes continuam nas telas da Globo. Davi, Fernanda, Pitel e Alane ganharam espaço em diferentes formatos para continuar suas histórias nas telas da emissora.

Documentário

BBB 24: Davi mostra bastidores de gravação de documentário Imagem: Reprodução/Instagram

Na grande final do reality show, Tadeu Schmidt anunciou que o campeão iria ganhar um documentário sobre sua vida no Globoplay. Com a vitória de Davi, o conteúdo sobre a trajetória do baiano desde sua infância em Cajazeiras, na Bahia, já vem sendo preparado e deve ser lançado em breve.

Programa de TV

BBB 24: Fernanda Bande e Giovanna Pitel vão estrear como apresentadoras Imagem: Reprodução/Globo

Fernanda e Pitel ganharam um programa de TV, que vão apresentar juntas no Multishow. O anúncio foi feito por Amauri Soares, "chefão da Globo", em evento interno da emissora.

Novela?

BBB 24: Alane passa a integrar banco de talentos da Globo Imagem: Reprodução/X

Alane, que foi apontada como alguém com potencial para ser a futura Grazi Massafera, foi cadastrada no banco de talentos da Globo. Segundo o jornal O Globo, a paraense foi convidada para realizar um teste na emissora e, possivelmente, ser chamada para trabalhos como atriz.