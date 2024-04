Casa de Troisgros no Rio está entre melhores novos restaurantes no mundo

O Rio de Janeiro já dá boas demonstrações que dividirá com São Paulo o título de capital gastronômica no Brasil.

Não à toa, a cidade tem sido sede para eventos que colocam seus chefs no mapa do mundo da alta gastronomia, como a edição latina do 50 Best Restaurants em 2023 e novamente em 2024, além do anúncio dos recomendados e estrelados Michelin cariocas e paulistas de 2024.

Nesta quarta (24), mais um sinal que os olhos do mundo se voltam para sabores cariocas - com toques franceses. O Oseille, de Thomas Troisgros foi eleito uma das melhores novidades no mundo em 2024 pela prestigiada Condé Nast Traveller.

Localizado em Ipanema, no andar de cima da casa onde também funciona o seu Toto, Thomas criou um espaço voltado somente para menus-degustação, de cinco ou sete etapas, para apenas 16 pessoas e só para o jantar. A casa conta com pratos leves, porções menores e delicadas e apresentações caprichadas - característica da Nouvelle Cuisine, que teve como um dos pioneiros Pierre Troisgros, avô de Thomas.

Ostras com molho Mignotte e molho de pimenta de cheiro com tucupi, do Oseille Imagem: Divulgação

Vieiras, ponzu de kombucha de café e nabo, do Oseille Imagem: Divulgação

Para a nova casa, Thomas se inspirou na continuação do trabalho autoral que era feito no premiado Olympe - restaurante que entrou três vezes no Prêmio Latin America's 50 Best Restaurants, recebeu uma estrela no guia Michelin, mas acabou fechando na pandemia.

"O menu muda de tempos em tempos, mas está sempre ancorado em ingredientes locais e sazonais, combinando sua herança francesa a influências asiáticas, tudo complementado por um toque brasileiro. O nível de hospitalidade faz comensais se sentirem como se estivessem sendo recebidos na casa do chef. Os visitantes podem até escolher a música de fundo", descreve o jornalista e colunista do UOLRafael Tonon na publicação.

Estou feliz de estar nessa lista de novidades de 2024. Continuaremos dando o nosso melhor no Oseille que é transformar a casa num lugar divertido, animado e com comida e bebida boa. Lá é onde consigo explorar a minha criatividade alinhada a escolha de bons ingredientes que seleciono junto com o meu braço direito na cozinha, Yusa , contou o chef à reportagem.

O chef

Aos 12 anos, Thomas começou seu primeiro estágio na cozinha. Aos 19, mudou-se para os Estados Unidos, onde se formou pelo Culinary Institute of America, trabalhando com o chef Daniel Boulud, um dos seus principais mentores, em Nova York, e depois passando temporadas nos renomados restaurantes espanhóis Mugaritz e Arzak.

Chef Thomas Troisgros Imagem: Tomás Rangel

Em 2005, depois de 10 anos fora, Thomas foi convidado por Claude - radicado no Brasil desde 1979 - para assumir o 66 Bistro. Com a proposta aceita, o primogênito não demorou muito para também comandar a cozinha do Olympe, restaurante inaugurado em 1984.

Aos 40 anos, Thomas saiu da cozinha para se tornar restauranteur. Desde então, supervisiona todas as operações dos restaurantes Le Blond e CT Boucherie, e é um dos sócios do grupo T.T. Burger, além dos Três Gordos, Marola Sanduicheria e Tom Ticken.

Em 2023 o chef abriu em uma casa em Ipanema, no 1º andar, o Toto, um contemporâneo nos moldes dos "neobistrôs" parisienses. E em 2024, no 2º andar da mesma casa, inaugurou o Oseille.

Serviço

Endereço: Rua Joana Angélica, 155 | 2º andar - Ipanema - Rio de Janeiro

Horário de funcionamento: Quarta a sábado, a partir das 20h.

Mediante apenas sob reservas, às 19h45.

Telefone: (21) 3854-1819

Capacidade: 16 lugares

@oseillerestaurante