MC Binn rebate ataques gordofóbicos: 'Não precisam me ofender'

MC Binn usou suas redes sociais na noite de quarta-feira (24) para desabafar sobre ataques que recebeu sobre seu corpo.

O que aconteceu

O ex-BBB 24 fez um post em seu perfil no X (antigo Twitter) sobre o assunto e depois o compartilhou no Instagram. "Não precisam vir fazer bullying com meu corpo, ou beleza ou etc."

Pra defender alguém que vocês gostam, não precisam me ofender e me atacar à toa, estou quieto na minha fazendo música e cuidando da minha família, só isso. MC Binn

Ele ainda apontou que ficará mais distante das redes sociais. "Cada vez mais vou ficar off, sem maldade."

O funkeiro foi o 17º eliminado do BBB 24, deixando o programa após um paredão contra Davi.

Dentro da casa, o cantor comentou já ter passado por situações de gordofobia.