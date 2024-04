Matteus 'invade' live de Ivete e faz proposta a Isabelle: 'Tascar beijo'

Colegas de confinamento no BBB 24 (Globo), Matteus Amaral, 27, e Isabelle Nogueira, 31, reencontraram-se durante uma live promovida pela cantora Ivete Sangalo, 51, para promover o show que fará em Manaus no dia 1º de junho.

O que aconteceu?

Moradora da capital do Amazonas, Isabelle participava do bate-papo virtual com Ivete e Vivian Amorim, 31, quando o trio notou a presença de Matteus entre os espectadores. "Mentira que ele tá aqui. Vamos chamar Matteus! Agora vamos quebrar essa internet!", propôs a cantora.

Uma vez que Matteus se uniu ao grupo através da câmera de seu computador, Ivete o convidou para assistir ao espetáculo em Manaus. "Matteus, estou sabendo que dia primeiro de junho você tem um compromisso comigo em Manaus."

O ex-brother, por sua vez, deu a entender que tem, sim, intenções de comparecer ao evento - mas acompanhado de Isabelle. "Vou ter que tirar essa prenda aí. Vou ter que convidar ela para ser minha companheira para os próximos tempos."

Enquanto Isabelle reagia sem graça, Ivete levou na brincadeira e fez outra proposta a Matteus. Ela contou que costumava sobrevoar a plateia em certo momento do show e que, se divisar Matteus entre os presentes, vai levá-lo 'voando' até Isabelle. E não é que o gaúcho gostou da ideia? "Vou chegar e tascar um beijo nela", disparou, fazendo as três caírem na gargalhada.