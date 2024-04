Filho de Xanddy e Carla Perez impressiona com o tamanho das coxas; veja

Victor Alexandre, 20, O filho de Xanddy e Carla Perez, exibiu o resultado de seu treino de pernas no fim da noite de terça-feira (23).

O que aconteceu

Victor compartilhou uma foto nos Stories do seu Instagram, com as coxas em destaque.

Na foto, ele ainda indicou que havia feito um treino de pernas.

Victor mostra frequentemente seus treinos em suas redes sociais.

O jovem já afirmou o desejo de ser fisiculturista. Para isso, Victor tem treinado todos os dias, sem folga. Ele não descarta a ideia de futuramente participar de competições. "Ainda não tenho interesse em competir, mas acho que daqui uns dois anos pode ser que eu me anime mais", revelou o rapaz.

Confira a foto: