Estrela de novela faz sucesso com fotos sexys após casar com meio-irmão

Scarlet Vas, 28, que foi estrela na série australiana' Neighbours', deixou a produção em 2018 e passou a fazer sucesso na plataforma de conteúdo adulto para assinantes, OnlyFans.

O que aconteceu

A atriz disse que tem um ganho mensal de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão na cotação atual).

Scarlet conta com a ajuda de seu meio-irmão e também criador de conteúdo sexy Tayo Ricci - com quem ela se casou no final do ano passado.

Tayo e Scarlett têm seus respectivos perfis no site de assinaturas, mas, também fazem colaborações em seus conteúdos.

Apesar de tudo, eles não produzem conteúdos eróticos: "Para ser honesto, no padrão que as pessoas esperam, honestamente não. Como se amigos próximos da família presumissem que estamos fazendo pornografia porque estamos ganhando muito dinheiro, mas não estamos", revela Tayo.

Cenas ousadas: "Mas há algumas coisas atrevidas", conta Scarlet, apontando que nada deixaria o seu pai desconfortável, apesar de que ele "não gostaria de assistir nada lá!".