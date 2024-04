Blogueirinha diz ter sido expulsa de casa pelos pais: 'Nunca me procuraram'

Blogueirinha, 30, em entrevista ao programa Provoca, apresentado por Marcelo Tas, na TV Cultura.

O que aconteceu

Durante a conversa, Blogueirinha contou que, no momento em que disse seguir seu sonho, a relação com os pais foi cortada: "Quando eu falei para os pais que era blogueira. Na época não existiam muitas blogueiras e criadores de conteúdo. Foi nesse dia que eles me expulsaram de casa."

Desde então, não existe mais contato com os pais. "Eu não tenho mais contato com eles, faz muitos anos que não os vejo. Até hoje não falo com eles. Infelizmente, não é um assunto que eu gosto de relembrar, porque é difícil. Na época em que me assumi, eu só queria ser uma menina que conversava com todo mundo."

Eles me expulsaram de casa, mas eu não desisti de ser a pessoa que eu sou hoje. Eles nunca me procuraram mais. Não sei como eles estão. Blogueirinha

Recado para os pais

Marcelo Tas questionou o que a Blogueirinha diria se os pais estivessem vendo ela agora e ela respondeu: