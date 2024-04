Anahí revela que é uma mulher trans em A Grande Conquista: '1ª do programa'

Anahí Rodrighero se abriu para algumas pessoas em A Grande Conquista (Record) e contou que é uma mulher trans.

O que aconteceu

A participante contou sua história de vida para alguns confinados e citou sua transexualidade.

Anahí: "Eu sou uma mulher trans, e fico muito feliz de estar aqui, porque a minha história tem toda uma representatividade por trás, sabe? Eu fico muito feliz, porque sei que, no meio de 100 pessoas, sou a única do Acre e eu sou a única mulher trans. A primeira mulher trans do programa".

Ela, então, explicou por que esperou até aquele momento para falar do assunto.

Anahí: "O que eu vim na minha cabeça: falar [sobre isso] em um momento que eu me sentisse confortável. Porque eu não falaria de uma forma banal, só pra dizer: 'oi, eu sou trans'. Porque eu sou muitas outras coisas além disso".

