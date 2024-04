A Grande Conquista: Saiba quem está na primeira Zona de Risco e pode sair

No programa ao vivo desta quarta-feira (24), foi revelada como funcionou a primeira Zona de Risco de A Grande Conquista (Record) e quem foi indicado para a berlinda.

O que aconteceu

Inicialmente, 28 vileiros foram para a primeira Zona de Risco.

Hadad foi o primeiro a ir para a Zona de Risco do programa. Ele foi para a berlinda em uma dinâmica da estreia do programa, na segunda-feira (22) e até discutiu com Jey Jey.

Na terça-feira (23), os Donos tiveram que indicar pessoas à berlinda. As indicações foram divididas da seguinte maneira: 14 para Cacau (Dona da Casa Laranja), 9 para Claudinha (Dona da casa Azul) e 5 para Madshow (Dono da casa Verde).

Quem foi indicado para a primeira Zona de Risco

Laranja: MC Mari, Any, Fellipe Villas, Fran Sabino, Ratinho, Jo, Cel, Vinigram, Kaio, Kadu, Sandrão, Billy e Flavinha. O critério utilizado por Cacau foi que alguns poderiam ter mais visibilidade com a prova. Ela defendeu que não sabia o que alguns estavam fazendo no programa.

Azul: Gabriela Rossi, Bruno Danese, Vini Sassone, Biel Azevedo, Luiza Aragão, Hideo, Destri, Lucas de Albú e Maizy. O critério utilizado por Claudinha foi colocar quem a acusou de "mandar e querer fazer tudo sozinha" na casa.

Verde: Bruno Cardoso (Palhaço), João Pinto, Edlaine Barboza, Poliana Roberta e Marcus Cowboy. O critério usado por Madshow foi a falta de conexão em outra dinâmica.

Prova da Virada

Os participantes tiveram que se dividir em 4 grupos de 7 pessoas para disputar a prova. Haveria dois duelos e os vencedores disputariam um novo duelo, que exigiriam memória e agilidade.

A equipe A venceu a B. Por sua vez, a equipe D ganhou da C. No fim, as equipes A e D disputaram a final. Com uma diferença de 16 segundos, o grupo D saiu vitorioso e se livrou da Zona de Risco.

Brunno Danese, Gabriela Rossi e Lucas de Albú venceram o Resta Um e se tornaram os novos Donos. Eles ficaram responsáveis pelas casas Verde, Azul e Laranja, respectivamente. Destri, Biel, Hideo e Maizy faziam parte do grupo D e escaparam da berlinda.

A definição final da Zona de Risco ficou com 21 integrantes: Hadad, MC Mari, Any, Fellipe Villas, Fran Sabino, Ratinho, Jo, Cel, Vinigram, Kaio, Kadu, Sandrão, Billy e Flavinha (Laranja); Vini Sassone e Luiza Aragão (Azul); Bruno Cardoso (Palhaço), João Pinto, Edlaine Barboza, Poliana Roberta e Marcus Cowboy (Verde).

Dos 21, 10 participantes deixarão a Vila. Os menos votados serão eliminados na quinta-feira (25).

