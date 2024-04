'Conversa com Bial' estreia com Tadeu Schmidt e ex-BBBs

A oitava temporada do Conversa com Bial estreia nesta segunda-feira, 22, com uma entrevista exclusiva entre Tadeu Schmidt e 36 participantes de diversas edições do Big Brother Brasil na plateia. O programa será transmitido no GNT, às 23h30, e na TV Globo, em seguida, na terça-feira, 23, à 1h20.

Tadeu Schmidt, entrevistado que apresenta o Big Brother Brasil desde 2022, se emocionou ao ver a plateia de ex-BBBs no programa. Nas redes sociais, ele agradeceu pela oportunidade de encontrar Pedro Bial, que apresentou o BBB de 2001 até 2016: "Quando o pupilo encontra o mestre E quando a plateia só tem filhos", escreveu.

Quando, onde e como assistir ao 'Conversa com Bial' com Tadeu Schmidt?

Data: 22 de abril, segunda-feira

Horário: 23h30 no GNT; 1h20 (23 de abril, terça-feira) na TV Globo

Como assistir: GNT (canal fechado com exibição online no Globoplay) e TV Globo (televisão aberta)

Quem são os ex-BBBs que participarão do 'Conversa com Bial'?

Leka, do BBB 1;

Rodrigo Cowboy, campeão do BBB 2;

Sol "Ianuou", do BBB 4;

Cida, campeã do BBB 4;

Iris Stefanelli, do BBB 7;

Flávia Viana, do BBB 7;

Jaque Khury, do BBB 8;

Rafinha, campeão do BBB 8;

Ana Madeira, do BBB 9;

Max Porto, campeão do BBB 9;

Priscila Pires, do BBB 9;

Lia Khey, do BBB 10;

Dicesar, do BBB 10;

Daniel Rolim, do BBB 11;

Maria Melilo, campeã do BBB 11;

Jonas Sulzbach, do BBB 12;

Andressa Ganacin, do BBB 12;

Nasser Rodrigues, do BBB 13;

Fernanda Keulla, campeã do BBB 13;

Clara Aguilar, do BBB 14;

Vanessa Mesquita, campeã do BBB 14;

Amanda Djehdian Hoffmann, do BBB 15;

Matheus Lisboa, do BBB 16;

Bárbara Heck, do BBB 22;

Natália Deodato, do BBB 22;

Eliezer, do BBB 22;

Jessilane Alves, do BBB 22;

Key Alves, do BBB 23;

Sarah Aline, do BBB 23;

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23;

Larissa Santos, do BBB 23;

Gabriel Santana, do BBB 23;

Ricardo Alface, do BBB 23.