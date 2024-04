Veja as defesas dos emparedados no 19º Paredão do BBB 24

Alane, Isabelle e Lucas estão emparedados na 19ª berlinda do BBB 24 (Globo). Confira os motivos de cada um para ficar no jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O líder Davi indicou Lucas direto ao Paredão. Na votação da casa, Isabelle levou a pior, sendo o mais votado. O participante com pior desempenho na Prova do Líder também estaria diretamente emparedado. Neste caso, Alane se deu mal.

Alane: "Aqui estou pela oitava vez. A minha mãe sempre me olhou no fundo dos olhos e falou palavras que fizessem que eu confiasse em mim, e apesar de naõ estar ouvindo ela, trago essas palavras comigo agora"

Isabelle: "A primeira coisa que eu coloquei aqui foi de fato meu coração. Aprendo, aprendi, e estou aprendendo a cada dia que passa. Queria muito pedir o apoio de vocês. Trouxe todo meu coração, meu orgulho de ser amazonense"

Lucas: "Pra mim, o Big Brother sempre foi o jogo, como o jogo da capoeira. Ora a gente teve dar mais golpes, ora a gente tem que se retrair. Movimentei o jogo e essas movimentações me tiraram do Paredão. Mas chega uma hora que não tem jeito"

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 19º Paredão? Resultado parcial Total de 78741 votos 31,12% Alane 9,13% Isabelle 59,75% Lucas Henrique Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 78741 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash